Olinda decide cancelar o Carnaval 2022 e promete pagar auxílio

Por mais um ano, a folia não vai às ruas. Em Olinda, um dos principais polos carnavalescos de Pernambuco, o prefeito da cidade professor Lupércio (SD) decidiu não realizar a festa em 2022. O motivo ainda continua a ser o avanço da covid-19 sobre a população, embora agora haja menos registro de mortes. Assim como no ano passado, a prefeitura promete o pagamento de um auxílio em função da não realização da festa pública.

Com o cancelamento do Carnaval, a prefeitura de Olinda promete pagar um auxílio a ambulantes, entidades, grupos e artistas que representam a cultura popular.

A gestão também anunciou a destinação de investimentos para incentivar a realização de eventos culturais na cidade, indo desde festivais a editais para projetos culturais na cidade.

Diante dos novos casos da covid-19 e da epidemia causada pela variante H3N2 do vírus da influenza, o prefeito Anderson Ferreira anunciou, nesta quarta-feira (5), que, pelo segundo ano consecutivo, não haverá carnaval em áreas públicas na cidade do Jaboatão dos Guararapes.

O município, segundo a gestão, conta com vários blocos que desfilam no período da Folia de Momo e têm sido comunicados da decisão, adotada com mais de um mês de antecedência do início oficial da festa.

Reportagem originalmente publicada no JC Online