'Ômicron é muito perigosa', alerta Daniela Mercury após 10 dias de sintomas fortes

Isolada ao lado da esposa e de duas filhas também infectadas pela Covid-19, a cantora Daniela Mercury atualizou os fãs sobre o estado de saúde da família, na noite desta segunda-feira (17), quando disse estar perto de completar duas semanas com sintomas fortes da doença.

Em seus stories no Instagram, direto de uma casa no Litoral Norte onde segue reclusa com a jornalista e empresária Malu Verçosa Mercury e as filhas do casal, Márcia e Bela, a Rainha do Axé fez um importante alerta sobre o impacto da variante que acometeu as quatro, incluindo um desenvolvimento de uma sinusite bacteriana. Nas imagens, a cantora parece bastante abatida.

“Hoje deve ser o 12º dia que eu tô com sintoma. Avemaria! Que doença esquisita. Povo fala que esse Ômicron é leve. Se fosse forte, num sei o que ia sobrar de mim, porque (estou) baqueada, com tosse, dor de cabeça, um saco! Espero não ter nenhum problema mais, né? Afinal de contas, a gente tá na torcida pra voltar a fazer show logo. Já tava doida pra fazer show dia 15. A gente postergou a data. Mas vim aqui fazer meu Diário da Covid”, disse, no início da série de vídeos.

“Os sintomas foram fortes em mim e em Malu, mesmo a gente vacinada [com três doses]. Quer dizer que essa Ômicron é muito perigosa. Eu tô há vários dias com sintomas fortes, com dor de cabeça, já tive febre, tosse; minha Covid acabou gerando uma sinusite bacteriana que tá me fazendo tomar antibiótico muito forte. Malu também. As meninas, Márcia e Bela, são mais jovens, não tiveram sintomas tão mais fortes como nós, mas estão prostradas”, continuou o relato.

Daniela e Malu haviam feito o teste para Covid no dia 4 de janeiro, com resultado negativo. Depois de familiares apresentarem sintomas gripais, elas também passaram a se sentir mal, e um novo teste no último dia 12 deu positivo.

“A gente tá há vários dias de cama, sem conseguir levantar, sem conseguir fazer nada. Com dor no corpo, dor de cabeça, e ainda estou sentido; mal-estar, moleza, indisposição, na torcida aqui pra ficar boa e logo logo poder cantar pra vocês”, reforçou a cantora.

O Alô Alô Bahia apurou que a cantora, esposa e filhas estão sendo acompanhadas pela cardiologista Ludhmila Hajjar, pelo infectologista Adriano Oliveira, pelo imunologista José Carlison e pela cardiologista Zilma Verçosa.

“Na torcida pra essa pandemia acabar, porque tô vendo muita gente sendo contaminada pela Ômicron. Se liguem! Usem máscara, se vacinem, e a gente vai sair dessa também com democracia, através do voto, porque ninguém suporta a ofensa tão grande que esse governo faz à nossa saúde psicológica, à nossa saúde física, e à nossa democracia”, emendou a artista, que é crítica declarada do governo de Jair Bolsonaro.

Daniela concluiu o “boletim” agradecendo o carinho dos fãs e reforçou o pedido para que “se cuidem”. Ao Alô Alô, ainda no dia 12, a Família Mercury agradeceu todas as manifestações de carinho e ressaltou a importância da vacinação para minimizar a possibilidade de internação e morte.