OMS vai retomar testes com hidroxicloroquina para covid-19

A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou nesta quarta-feira (3) que vai retomar os testes com a hidroxicloroquina para o combate à covid-19.

Os testes foram suspensos no último dia 25 depois que um estudo publicado pela revista científica The Lancet indicava que a substância não trazia benefícios para pessoas com a doença, além de aumentar o risco de arritmia cardíaca em quem usava.

Mas ontem a revista publicou uma nota manifestando "preocupação" com os dados usados no estudo, afirmando que está fazendo uma auditoria para confirmar os resultados.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, afirmou que a entidade resolveu continuar a pesquisa com base nas informações hoje disponíveis sobre mortalidade na doença.

"O comitê de segurança e monitoramento de dados dos ensaios Solidariedade revisou os dados. Com base nos dados sobre mortalidade disponíveis, os membros do comitê decidiram que não há motivo para modificar o protocolo do ensaio", afirmou.

A cloroquina é usada para tratamento de várias doenças, mas seu uso no combate à covid-19 ainda está envolvido em debate e controvérsia na comunidade médica. O Ministério da Saúde brasileiro revisou um protocolo para permitir que a substância seja usada por pacientes com a doença desde os quadros leves.