Ondas destroem píer de restaurante e 4 barcos na Gamboa de Baixo

O mau tempo em Salvador, nos últimos dias, tem causado estragos à beira-mar. No bairro da Gamboa de Baixo, o píer de um restaurante foi destruído pela força da maré. Além do desabamento da estrutura, cerca de 15 barcos foram afundados e outros 4 destruídos pela força das águas.

A área externa do Restaurante da Mônica, que pertence a Mônica Arcela, 48 anos, foi construída por ela e amigos do bairro há cerca de 20 anos. Em todos os anos trabalhando no restaurante, é a primeira vez que Mônica vê a força da maré tão intensa.

"Pela manhã desabou a primeira parte, não achava que seria mais que isso. Pela noite desabou o restante. Ficamos preocupados, com medo da água entrar nas casas", contou.

Embora saiba da dificuldade, Mônica garantiu que o impacto das ondas não impedirá o funcionamento do seu restaurante. "Sei da dificuldade de ter um comércio aqui. A força da natureza causa essas coisas. Mas, como boa baiana, não posso desistir e vou reconstruir tudo com a ajuda dos amigos do bairro", garantiu.

Morador da Gamboa há cerca de 50 anos, o pescador José Francisco Vales, Seu Pitoco, como é conhecido, disse que nunca viu a maré tão intensa. "Em todos esses anos morando aqui, eu nunca tinha visto algo assim. Aqui a água sempre entrou nas casas, mas nada que nos abalasse. O píer desabou completamente com a força da água, não sobrou nada", contou o pescador.

Os 15 barcos que submergiram foram depois resgatados pelos próprios pescadores da localidade.

Píer era usado pelo restaurante para colocar mesas (Foto: Reprodução/Restaurante da Mônica)

A Defesa Civil do Salvador (Codesal) informou ao CORREIO que não recebeu solicitação para atender ocorrência no local.

Tempo

A previsão é de que o mar permaneça agitado durante toda a semana. A altura das ondas será mais significativa nesta terça-feira (23), com 3 metros, seguida de uma leve redução a partir de quarta-feira (24), quando devem atingir 2m. A previsão da startup i4sea também é de vento bastante intenso durante toda a semana.

Isso não significa, no entanto, alerta para os banhistas. Todos os alertas para a população são emitidos exclusivamente pela Marinha do Brasil e podem ser consultados no site oficial ou nas redes sociais oficiais das Forças Armadas.

O Serviço Meteorológico Marinho, da Marinha do Brasil, prevê ondas entre 3m e 3,5m no em alto-mar entre a Bahia e o Rio Grande do Norte até a tarde da quinta-feira (25).

A Codesal afirma que o transporte de umidade do oceano em direção a costa leste do Nordeste, incluindo Salvador, continuará ocorrendo durante a semana.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier