Onde seu orçamento precisa mudar? Confira os 10 vilões da inadimplência

Quem ainda não gastou a primeira parcela do 13º para pagar uma dívida. O fato é que a crise ainda não deu trégua para ninguém. Segundo um levantamento feito pelo SPC Brasil, aquilo que seria uma saída para resolver uma conta que não fechou no mês se tornou o principal motivo de negativação de no país este ano. O empréstimo pessoal contraído em bancos e financeiras é o maior vilão da inadimplência, quando o assunto é restrição do nome para 69% dos consumidores.

O ranking segue pesado: O crediário (68%) e o cartão de crédito (67%) aparecem logo em seguida entre as causas que acarretaram na inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito. O cheque especial (52%) e o financiamento de automóvel (52%) também faz parte da lista.

“Chama bastante atenção na pesquisa como o empréstimo subiu e tirou o cheque especial e o cartão de crédito das primeiras posições. isso porque, as pessoas tentam buscar uma alternativa mas não acabam trocando a dívida por uma opção mais barata e aí acaba entrando em uma roda de endividamento difícil de sair”, analisa o educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli.

Ainda de acordo com o levantamento, para os inadimplentes entre as prioridades estão o aluguel (84%) e o plano de saúde (82%). Já os boletos de condomínio aparecem em seguida, com uma participação de 78%. Outras dívidas que os inadimplentes costumam pagar no prazo são: TV por assinatura e internet (73%), conta de água e luz (72%), conta de telefone fixo e celular (66%) e financiamento da casa própria (53%).

“É preciso procurar entender esta dívida, como ela se comporta, quais são as mais caras e com isso se planejar para tentar sair dessa. O caminho é rever todas as despesas. Será que o canal de televisão por assinatura é mesmo importante neste momento? Reavalie todas as prioridades”, recomenda Vignoli.

Controle

Junto com o aplicativo de gestão financeira Guiabolso, o CORREIO montou um quiz para ajudar o consumidor a repensar seu orçamento para o ano que vem e fugir destes ‘vilões’ (veja ao lado). Para o Diretor de Produto e Tecnologia do Guiabolso, Julio Duram, este mapeamento é importante:

“Pense, por exemplo, nas pessoas que usam aplicativos de transporte. Elas não precisam abrir a carteira ou passar o cartão pra pagar. O desconto é feito automaticamente e você se esquece de controlar quanto gastou. O pouco aqui, o quase nada depois e o baratinho passados alguns dias gera um impacto grande no orçamento. Quando chega a fatura no fim do mês é aquele susto. Para sair do endividamento é fundamental começar a fazer este controle”.

É saber de verdade quanto ganha e quanto e como gasta. “Ao perceber como se gasta também é possível planejar melhor as despesas. De repente, um gasto mais elevado pode ser compensado por um ajuste no que é consumido. Ou mesmo ser o ponto de partida para saldar as dívidas ou para formar uma reserva e começar a tirar outros sonhos do papel”, completa Duram.

Combate

A tarefa não das mais fáceis, mas também não é impossível adequar o orçamento e ao mesmo tempo buscar recursos para sair do cerco fechado das dívidas. Segundo o educador financeiro do Canal Dinheiro à Vista, Reinaldo Domingos, ainda que haja a perda de poder aquisitivo e os índices de desemprego estão altos, independente de quanto se ganha, é fundamental saber para onde está indo cada centavo deste dinheiro.

“Quanto mais esse consumidor consegue economizar ao rever este padrão, mais perto a pessoa consegue visualizar o sonho sendo realizado. Use isso como um agente motivador”, aconselha Domingos.

E dá para vencer estes ‘vilões’. A criadora do canal Finanças Femininas, Carolina Sandler destaca também a montagem de um bom plano não só para rever as contas, mas também para sair das dívidas. “Quando o inadimplente resolve renegociar a dívida com o credor e mostra sua real capacidade de pagamento e chega a um acordo é possível conseguir um desconto muito grande e assim conseguir resolver a questão muito mais rápido do que se imagina”.

Por mais dor de cabeça que uma dívida possa provocar, ela só se resolve quando o consumidor decide encará-la de frente. “É respirar fundo, entender sua origem, renegociá-la a juros mais baixos, montar um bom plano para limpar o nome e quitar as dividas”, pontua.





FEIRÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS VAI ATÉ O DIA 15

O Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) promove até o dia 15 de dezembro, o Feirão Online de Renegociação de Dívidas. Consumidores de 11 capitais, entre elas Salvador podem obter desconto de até 90% nas dívidas em atraso, segundo o órgão de proteção ao crédito.

Os consumidores interessados podem verificar no site do feirão do SPC Brasil (www.negociardivida.com.br) se as empresas em que estão devendo aderiram ao programa. São mais de 120 empresas, desde bancos, consórcios, operadoras de telefonia, construtoras, supermercados e empresas do comércio e do ramo de serviços, com ofertas de condições especiais para regularizar estas pendências.

Dados do SPC Brasil mostra que o volume de consumidores com contas em atraso cresceu 1,58% no último mês de outubro na comparação com o ano passado. A maior parte das dívidas (53%) em aberto no país está ligada a instituições financeiras. Já o comércio responde por uma fatia de 17% do total de dívidas, enquanto o setor de comunicação por 12% e as contas de água e luz por 10%.

Natal, 13º salário e FGTS impulsionam renegociação destes débitos conforme analisa o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior. “Estamos nos aproximando das festas, que é um período em que todos gostam de presentear e aproveitar as promoções. Para isso, é importante fazer um esforço para quitar as dívidas e consumir com responsabilidade para não reincidir nos atrasos”.





QUIZ: ONDE SEU ORÇAMENTO PRECISA MELHORAR?

1) Você sabe exatamente quanto ganha e como está sua situação financeira atual?

a) Sei em cada detalhe o valor do meu salário e como estão meu saldo e minhas pendências financeiras.

b) Tenho ideia de quanto ganho e vou controlando meu caixa conforme o mês, mas sempre dá tudo certo no final.

c) Acho que domino tudo, mas na verdade sempre aumento a minha estimativa de renda. Não faço ideia se estou no azul ou no vermelho, qualquer coisa eu resolvo no mês seguinte.

2) Você tem pelo menos uma noção das principais despesas que vai ter em 2020?

a) As principais com a casa e a família já estão anotadas. E estou tentando reservar um dinheirinho no final do ano para pagar uma parte delas.

b) Sei que tem gastos com a casa e a escola, mas a gente sempre dá um jeito quando for a hora certa.

c) Como é que vou saber isso se o ano nem começou e nem tive tempo de pensar o que vou querer?

3) O que pretende fazer com o décimo terceiro salário?

a) Primeiro pagar as dívidas, depois reservar uma parte pras despesas extras do começo do ano e se sobrar alguma coisa, comprar presentes.

b) A lista de presentes está grande, ainda bem que dezembro está chegando. Mas uma parte vou usar só comigo, afinal eu mereço.

c) O banco vai ficar com a maior parte dele por causa dos juros que tenho que pagar. O que ficar comigo vou usar para comemorar o fim de ano em grande estilo, é claro.

4) Quando o mês acaba antes do salário, qual a sua reação?

a) Investigo porque isso aconteceu e tento renegociar a dívida ou concentrar tudo em uma com juro mais baixo

b) entro no cheque especial ou parcelo no cartão de crédito e empurro o problema pra frente.

c) deixo tudo correr até as coisas se acertarem em algum momento. Tenho fé....

5) Com que frequência você entra no cheque especial ou parcela as faturas do cartão de crédito?

a) Nunca. Se acontecer algum problema corro pra negociar com o banco ou procuro uma dívida com juro mais barato.

b) De vez em quando. Acho mais cômodo usar o serviço do banco ou quando não tem jeito eu divido o valor da minha fatura e vou pagando conforme dá.

c) Os dois já fazem parte do meu orçamento. O salário mal cai na conta e já é usado para cobrir essas pendências. O pior é quando mesmo assim a conta ainda não fecha.



Resultados

. Some 10 pontos para cada resposta "a"

. 5 pontos se você escolheu a letra "b"

. Zero se marcou a alternativa "c"



Ranking

Entre 35 e 50 pontos Parabéns. É questão de tempo pra começar a multiplicar esse dinheirinho a mais. Quem sabe em pouco tempo já não dá pra tirar um sonho maior do papel?

Entre 15 e 35 pontos Atenção. Você não está em um filme de terror, mas precisa ajustar um pouco a rota. Dívida com juro caro não é amiga nem solução. Tente ter mais visibilidade das próprias finanças e planeje como passar o mês.

Até 15 pontos Sinal vermelho. Você é seu maior inimigo financeiro Desse jeito a bola de neve só vai aumentar. Respire, tente sair das dívidas caras e comece a controlar como e quanto gasta pra sair do buraco.