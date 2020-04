One Direction tem projeto secreto para comemorar 10 anos do grupo

Há cinco anos, os integrantes do One Direction anunciavam que iriam fazer um hiato. A pausa, realizada a partir de 2016, era para que cada cantor pudesse seguir com sua vida e focar em sua carreira solo. Naquela época, eles garantiam que a banda não acabaria - mas, desde então, não houve um comeback. Esse momento, porém, pode estar próximo.

Liam Payne disse que ele, Niall Horan, Louis Tomlinson e Harry Styles estão em contato ultimamente, combinando um projeto especial para comemorar os 10 anos do 1D - a banda foi formada em 2010 durante o reality show musical X-Factor.

"Temos um aniversário de dez anos, então estamos conversando muito nas últimas semanas, o que é muito bom", afirmou Liam, em entrevista ao jornal The Sun. "Ver conteúdo antigo e coisas diferentes que não vimos há muito tempo ou nunca vimos antes, é muito interessante".

Liam não disse se Zayn Malik estará envolvido na reunião - o cantor deixou o One Direction em 2015. Também não deu maiores detalhes de como será esse projeto.

"No momento, não tenho certeza do que posso dizer. Há várias coisas diferentes nas quais estamos trabalhando para tentar fazer acontecer e as pessoas estão encaminhando e-mails. Mas, mais do que tudo, foi apenas um bom momento para nos conectarmos novamente".