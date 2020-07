ONG expõe áudio de Claudia Ohana falando que devolveria cães: 'não tenho mais sala'

A ONG de proteção animal Projeto Toca do Bicho, onde a atriz Claudia Ohana adotou dois cães filhotes em dezembro e devolveu meses depois, divulgou áudios da atriz que comprovam que ela pretendia se desfazer dos bichos.

Na sua rede social, a instituição havia postado que dois cães foram devolvidos, sem citar o nome do antigo tutor. Após internautas descobrirem que se tratava de Claudia Ohana, a atriz negou, disse estar magoada com a ONG e garantiu que pegaria os bichos ao fim da pandemia. A atriz apagou o post pouco depois.

Diante das declarações dela, o abrigo decidiu expor conversas de áudio onde Ohana diz que vai devolver os animais porque eles estão destruindo seus móveis.

"Até o momento vínhamos mantendo o anonimato de quem devolveu Thor e Tigrão. Mas diante das inverdades postadas pela atriz Claudia Ohana, que até apagou o próprio vídeo feito no feed, por conter absurdos, e procurar a classe artística para justificar o injustificável, peço que vejam o vídeo e tirem as próprias conclusões. Somos uma ONG seria, que luta com dificuldade para manter mais de 150 animais e encaminhá-los à famílias que os tratem como filhos", escreveu a instituição.

"Claudia Ohana nunca se preocupou em saber deles, nunca foi visitá-los ou mandou um saco de ração para os filhos que dizia tanto amar. Ela sumiu. E vem cobrar da gente algo? Querer agora os 2 de volta para amenizar a situação? Acabou a confiança! O que você, pensaria de alguém que agiu assim? Por que a atriz apagou o primeiro vídeo que fez, bloqueou comentários no instagram? Porque ela não os adotou às vésperas da pandemia como disse, e sim em dezembro, como postado no próprio Instagram dela! E já vem há tempos tentando se livrar deles. Seja famoso ou não, para nós o adotante bom é o que ama incondicionalmente e não o que ao menor sinal de problema os descarta", completou.

No vídeo divulgado pela ONG, Ohana reclama do comportamento dos cachorros. "Estamos nesse momento muito difícil, no mundo inteiro. Acabou que eu fiquei na minha casa com os dois pequenos que não são mais pequenos, que estão destruindo a minha casa inteira. Ninguém imaginava que a gente ia estar nessa situação. E eu já desenvolvi todo um emocional com eles, mas eu não tenho mais condições de ficar com eles. Eu não tenho mais sala, eu não tenho mais nada. Ou eu, ou eles. Queria saber como a gente pode fazer porque está muito complicado pra mim. E eu infelizmente vou ter que devolver eles. Eu sei que isso não se deveria fazer, mas estamos num momento muito complicado", falou.

Nos áudios, a atriz chega a dizer ainda que precisou de um pedaço de pau para se defender de um dos filhotes. "Eu não tô conseguindo [ficar com os cães]. E tem o Thor também que rosna pra mim. Eu tenho que pegar um pau pra me defender dele. Mas o maior problema é a destruição geral, de tudo. "Agora eles iam começar a sair e eu não estou saindo com eles. Eu tenho medo de sair na rua com eles e sujar e eu ter que limpar, são dois. É uma loucura mesmo. É uma opção, os meus netos ou eles. É uma opção muito dura de fazer", completou.

Na publicação apagada pela própria atriz em seu perfil, Ohana tinha dado outra versão. A atriz disse que estava com dor nas costas porque assumiu a limpeza da casa sozinha, há três meses, e pretendia usar o abrigo como uma espécie de hotel.

"Eu adotei eles poucos dias antes da pandemia e aí eu fiquei sozinha em casa. Aguentei 3 meses de limpar tudo, eles foram destruindo... enfim, normal, cachorros pequenos. E não tava aguentando minhas costas, eu dei um jeito nas costas. E eu ia pra casa do meu primo, um amigo meu que é praticamente um irmão, e o pessoal da Toca do Bicho não deixou eu mandar", disse, afirmando que ficou nervosa com a repercussão.

"Eles [ONG] falaram que tudo bem, que os cachorros poderiam ficar lá um tempo com a mãe deles, com os irmãozinhos, e que depois eles voltariam para cá. Porque a minha intenção era depois da pandemia poder voltar porque aí eu posso passear com eles e posso ter uma vida normal porque estava muito difícil pra mim, trancada em casa. E aí eles fazem isso, botam pra adotar os meus cachorros e ainda fazem publicidade em cima disso. Eu fiquei muito chateada, eu tenho muita saudade deles, eu não abandonei eles e realmente é muito chato isso", lamentou, um dia antes de ter seus áudios vazados.

Os cães estão com sete meses e seguem no aguardo de uma adoção responsável. A ONG tenta fazer com que eles consigam juntos uma mesma família.