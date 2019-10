Ônibus cai em ribanceira e deixa 17 passageiros mortos no Peru

Um ônibus caiu de uma ribanceira de 100 metros e deixou 17 pessoas mortas e outras 30 feridas perto de Cusco, no Peru, nesta terça-feira (1º).

O acidente aconteceu ainda pela manhã, na altura do km 148 da Rodovia Interoceânica, no distrito de Marcapata.

O ônibus levava 48 passageiros da cidade amazônica de Puerto Maldonado para Cusco. As causas do acidente ainda são investigadas, mas a informação inicial é de que o motorista fez uma manobra errada.

As chuvas, o mau estado de conservação e sinalização falha causam muitos acidentes nas estradas do Peru. Em julho desse ano, um acidente com um micro-ônibus matou 19 pessoas.

Contando dados desde 2016, nove peruanos morrem diariamente em um acidente de carro. Foram 3,245 mortes do tipo em 2018, 2,826 em 2016 e 2,696 em 2016.