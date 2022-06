Ônibus com mais do dobro da capacidade é flagrado em Feira; mulher desmaiou

Um ônibus com 100 pessoas foi parado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-116, em Feira de Santana, a 120 quilômetros de Salvador, na quinta-feira (23). O transtorno é que o transporte tinha capacidade para levar apenas 40 passageiros.

No tumulto, uma mulher desmaiou no veículo e precisou de atendimento médico, sendo socorrida pela equipe da ViaBahia.

A polícia orientou o motorista a diminuir os viajantes e fazer mais de uma viagem para levar todos em segurança. O ônibus partiu de Feira de Santana com destino a região de Bonfim de Feira e Serra Preta.

As informações são do Portal G1, que ouviu a PRF. O CORREIO entrou em contato com a Polícia e ViaBahia para ter mais detalhes do caso, no entanto, não recebeu retorno.