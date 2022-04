Ônibus é atingido por tiros durante tentativa de assalto em Salvador

Um ônibus foi atingido por tiros durante uma tentativa de roubo por volta das 5h08 desta quarta-feira (13), no Largo da Alameda Arvoredo, sentido Cabula. De acordo com a Polícia Militar, o coletivo não chegou a ser assaltado e ninguém foi atingido.

A PM informou que policiais da Operação Gêmeos foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) sobre a tentativa de roubo do coletivo. Segundo a corporação, três homens interceptaram o ônibus, mas o motorista acelerou e fugiu no ato. Um dos suspeitos disparou três vezes contra o veículo.

Os passageiros que estavam no veículo no momento do crime compareceram ao Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) para registrar o fato.

A Polícia Civil foi procurada, mas não respondeu até o fechamento desta reportagem.