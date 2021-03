Ônibus é incendiado durante protesto nas Sete Portas

Manifestantes atearam fogo em um ônibus durante protesto feito por populares na região das Sete Portas durante a tarde desta segunda-feira (29). O veículo fazia a linha Acesso Norte x Barroquinha. Ninguém ficou ferido e as chamas foram debeladas pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações da 58ª CIPM, por volta das 10h, policiais militares da unidade foram acionados pelo Cicom para atender a uma ocorrência de protesto na rua Cônego Pereira e Bandeirantes, nas proximidades da comunidade do Pela Porco.

O protesto foi motivado por uma ação realizada pela 2ª CIPM no domingo (28), em que um suspeito foi alvejado após uma troca de tiros na região. Na ocasião, o suspeito fugiu e deixou para trás uma pistola .40 e um rádio transmissor e a ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes.

No local, a guarnição constatou o fato, havia moradores da comunidade queimando objetos e obstruindo as duas pistas, sentido Rótula. Os policiais negociaram a desobstrução da via e o protesto foi encerrado.

No entanto, por volta das 15h30, policiais militares da 2ª CIPM foram acionados para atender denúncia de princípio de incêndio causado pelos mesmos manifestantes.

O CORREIO falou com o motorista que rodava na linha. Ele preferiu não se identificar e afirmou que tudo aconteeu muito rápido: quando passava um pouco antes do mercado das Sete Portas, os manifestantes pararam o ônibus e pediram para as pessoas descerem antes de atear fogo no veículo. Toda a parte onde fica o motorista ficou queimada e alguns vidros foram quebrados.

(Foto: Nara Gentil/CORREIO)

A guarnição conseguiu debelar o fogo antes que as chamas consumissem o veículo. Os suspeitos envolvidos fugiram. O restante dos manifestantes seguiu para o cemitério com o acompanhamento da Operação Gêmeos e uma equipe da 2ª CIPM.

Outra guarnição da unidade seguiu na região das Sete Portas para evitar novas ocorrências desta natureza.