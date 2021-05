Ônibus funcionarão em horário reduzido durante este fim de semana

Com o toque de recolher anunciado entre as 20h desta sexta (28) e as 5h da próxima segunda-feira (31), o transporte público de Salvador sofrerá alterações em seu funcionamento durante o fim de semana.

Neste período, os ônibus farão a última viagem nos principais corredores até as 21h, enquanto nas estações de transbordo os últimos ônibus sairão às 21h30. Já o Elevador Lacerda funcionará apenas até 19h30.

De acordo com a prefeitura, os veículos da frota reguladora serão colocados à disposição para atender a demanda caso haja necessidade, e ficarão distribuídos entre as estações da Lapa, Pirajá, Mussurunga e Acesso Norte. Além disso, os agentes de trânsito e transporte estarão nos principais pontos fazendo o monitoramento e realizando os ajustes necessários para garantir o atendimento.