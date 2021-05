Ônibus invade casa no bairro de Canabrava

Um ônibus que pertence ao Consórcio Integra Plataforma invadiu uma casa na Rua das Coleiras, no bairro de Canabrava, na manhã desta quinta-feira (27), em Salvador. A residência teve parte de sua fachada destruída e contou com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) para realizar a retirada das partes restantes do imóvel que apresentavam risco de desabamento, com as orientação técnicas da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Procurado, o Consórcio Integra não informou qual teria sido o motivo da perda do controle do veículo, mas afirmou que "a empresa está apurando e irá dar toda assistência aos prejudicados".