Ônibus que levava romeiros da Bahia tomba em acidente e deixa 28 feridos

Um grave acidente entre um ônibus e uma carreta que transportava tanques de leite deixou 28 feridos em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais. O coletivo transportava romeiros que saíram de Cansanção, no Norte da Bahia, com destino a Aparecida (SP).

Acidente deixou 28 feridos (Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

De acordo com a 3ª Companhia de Bombeiros Militar, do 7º Batalhão, houve uma colisão traseira entre os veículos, que fez com que os dois tombassem. O acidente aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira (25) na BR-040, no km 462, e deixou oito feridos graves, incluindo uma mulher grávida, nove em estado “moderado” e 11 com ferimentos leves. Havia pelo menos um adolescente de 12 anos no ônibus.

Ainda segundo os bombeiros, o ônibus tombou sobre o canteiro central e a carreta tombou na pista. Chovia no momento do acidente, que ocorreu por volta das 18h20.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. Ao todo, 23 feridos foram encaminhados para o Hospital João XXIII e Hospital de Sete Lagoas, enquanto as demais reberam atendimento no local.