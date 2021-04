Onix RS, versão mais nova do hatch, tem motor turbo e visual esportivo

No final do ano passado, um ano após o lançamento da segunda geração, o Onix ganhou uma versão com aparência esportiva. Batizada de RS, a configuração é exclusiva para o modelo com carroceria hatchback.

O posicionamento da versão RS, oferecida por R$ 81.430, é entre a LTZ, que custa R$ 80.430 com câmbio automático e a Premier, que parte de R$ 85.430. Para essas três opções o conjunto mecânico é o mesmo: transmissão automática de seis velocidades e motor 1 litro turbo de três cilindros, que rende 116 cv com gasolina e/ou etanol, sempre a 5.500 rpm. O torque máximo, obtido a 2 mil giros, é de 16,3 kgfm com gasolina e 16,8 kgfm com etanol.

Dê play e confira a avaliação do Chevrolet Onix RS

Com diferença de apenas R$ 1 mil entre LTZ e o RS, o consumidor precisa ponderar o que mais vai utilizar ou o que mais valoriza. A estética do RS é exclusiva, principalmente pela grade dianteira diferente de todas as versões. Externamente, ainda há um aerofólio na tampa do porta-malas, saias laterais e rodas escurecidas de 16 polegadas, entre outros itens.

Por dentro, o ambiente também remete à esportividade, com costura vermelha nos bancos e volante. Até o teto é escuro, diferente das demais configurações.

As saias laterais, as rodas escurecidas e o aerofólio são exclusivos da versão RS (Foto: Antônio Meira Jr./CORREIO) Os seis airbags e a direção com assistência elétrica são de série em todas as configurações (Fotos: GM) O interior da versão esportiva tem costuras vermelhas no volante e nos bancos A central multimídia MyLink é de série e tem operação bem intuitiva Essa versão conta apenas com transmissão automática, de seis velocidades

No entanto, o consumidor não irá dispor de itens como câmera de ré, acesso ao carro por meio de um sensor de aproximação e partida por botão. Todos esses equipamentos são de série no LTZ. O catálogo de cores do RS é limitado a três opções: preto metálico, sem custo extra, branco sólida (R$ 850) e vermelho metálica (R$ 1.600). O LTZ tem três cores a mais: azul, cinza e prata, todas com custo extra de R$ 1.600.

Confira o vídeo, e veja qual dessas versões seria a melhor opção para você.