ONU veta discurso do Brasil na cúpula do clima em Nova York

O Brasil não está na lista de países que vão discursar na cúpula do clima da ONU, na segunda-feira (23), em Nova York, nos EUA. "O Brasil não apresentou nenhum plano para aumentar o compromisso com o clima", disse à Folha de S. Paulo o enviado especial da secretaria-geral da ONU, Luis Alfonso de Alba.

Ele explicou que a ONU pediu que os países interessados enviassem um plano para aumentar a ambição dos compromissos climáticos. Com base nos documentos recebidos, os países seriam selecionados para os discursos.

Além do Brasil, devem ser vetados também EUA, Arábia Saudita, Japão, Austrália e Coreia do Sul. A lista final inclui 63 países, como França e Reino Unido, e deve ser divulgada ainda hoje.

A cúpula do clima acontece na véspera da Assembleia-Geral da ONU, que começa na terça (25). As contribuições anunciadas pelos países na assinatura do Acordo de Paris, em 2015, não são suficientes para conter o aumento da temperatura média do planeta abaixo de 2ºC. Por conta disso, as metas devem ser revistas entre 2020 e 2023.

O aumento de eventos climáticos extremos e fatos como as queimadas da Amazônia fazem com que a discussão fique mais urgente nas esferas internacionais. O debate deve começar na COP do Clima, que acontece esse ano no Chile.