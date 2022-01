Operação Ano Novo: 3.251 motoristas foram multados em rodovias federais baianas

Na chamada Operação Ano Novo, que durou de quinta (30) até este domingo (2), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) multou 3.251 motoristas em rodovias federais baianas.

Foram fiscalizados um total de 5.452 veículos e 6.699 pessoas no período da operação, nos cerca de dez mil quilômetros de rodovias federais da circunscrição da PRF na Bahia.

Para evitar acidentes, os policiais retiraram 29 animais de grande porte das rodovias e prestaram 74 auxílios a motoristas, que tiveram panes nos veículos ou outras dificuldades.

A pressa também fez muita gente ultrapassar de forma proibida. De 30/12 a 02/01 foram 764 autos extraídos desse tipo de infração. Esse tipo de ultrapassagem é responsável pela maioria dos acidentes do tipo colisão frontal, onde o motorista não consegue efetuar em tempo a manobra de ultrapassagem ou força a ultrapassagem, colidindo frontalmente com o veículo que está trafegando no sentido contrário.

Durante as abordagens, foram realizados 2.938 testes do bafômetro, o que resultou no flagrante de 34 motoristas que assumiram o volante depois de consumir bebida alcoólica.

O uso dos equipamentos de segurança obrigatórios também estiveram no foco das fiscalizações. A PRF também emitiu 44 autos de infração para motociclistas ou passageiro sem capacete. Perigo também geraram os 6 motoristas que usavam o celular enquanto dirigiam, o que gera distração e risco de acidentes. Obrigatório não só para o motorista, mas também para todos os ocupantes do veículo, o cinto de segurança, ou melhor, o não uso dele gerou mais de 233 autuações. Quando o alvo das fiscalizações foi a criança sem cadeirinha, 48 autos foram emitidos.

No total, 171 veículos foram recolhidos ao pátio da PRF, por diferentes irregularidades seja na documentação, ou no estado de conservação e até ausência equipamentos obrigatório.

Mortes

Este ano, durante os quatro dias da Operação Ano Novo a PRF na Bahia registrou um total de 36 acidentes. Destes, 15 foram acidentes graves, quando resultam em, pelo menos, um óbito ou ferido gravemente. No período, 14 pessoas perderam a vida durante os quatro dias nas estradas baianas. Já o número de feridos totalizou 86 pessoas.

Das catorze mortes registradas durante o período da operação, 7 delas ocorreram em 2 acidentes que aconteceram no dia 31. O primeiro acidente ocorreu às 07h30, em Correntina (BR 349) e foi provocado em virtude de colisão traseira entre dois ônibus. Quatro pessoas morreram. Já por volta das 21h30, em Cruz das Almas (BR 101), três ocupantes de um veículo de passeio perderam a sua vida, após o carro colidir com objeto fixo.

Os demais óbitos ocorreram na BR 101 (5); BR 116 (1) e BR 235 (1).

Entre as causas dos acidentes no período, a maioria teve relação com a conduta dos motoristas ou pedestres, como a falta de atenção à condução, não guardar distância de segurança, desobediências às normas de trânsito e ultrapassagem indevida.