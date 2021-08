Operação Centro Histórico Forte: Homem morre após confronto com a PM

O segundo dia da Operação Centro Histórico Forte, em Salvador, teve confronto entre policiais militares e homens armados. Cerca de R$ 39 mil em espécie, uma arma, simulacros e diversas porções de drogas foram apreendidos por equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Baía de Todos os Santos (BTS), durante a ação desta sexta (13).



Militares patrulhavam na Rua Conceição da Praia, próximo ao Elevador Lacerda, quando avistaram um grupo armado. “Eles fugiram ao perceberem a presença da polícia para a localidade da Escadinha. Um deles correu para uma casa abandonada e atirou contra os PMs. Houve confronto e ele acabou ferido. O criminoso foi socorrido para o Hospital Ernesto Simões, mas não resistiu”, contou o comandante da Rondesp BTS, tenente-coronel Roberto Santana de Araújo.



De acordo com o oficial, com o homem foram apreendidos R$ 39,3 mil, uma pistola calibre 380, dois simulacros, um quilo de maconha e 155 porções da mesma erva, meio quilo de crack, quatro balanças, nove munições, duas facas, uma sacola com pinos vazios, uma câmera e três cadernos de anotações do tráfico. O material foi apresentado na Corregedoria Geral da Polícia Militar.



A Operação Centro Histórico de Salvador conta com 120 policiais entre profissionais do 18º BPM, da Rondesp BTS e de unidades especializadas como os Batalhões de Choque (BPChq) e de Policiamento Turístico (Beptur), além do Esquadrão de Polícia Montada.