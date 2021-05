Operação combate contrabando de cigarros e descaminho na Bahia

A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram uma operação para combater contrabando de cigarros e descaminho no interior da Bahia, na manhã desta quarta-feira (19). Estão sendo cumpridos 8 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos por 32 Policiais Federais e 21 servidores da Receita Federal na cidade de Tanque Novo.

De acordo com a polícia, a operação é fruto de uma investigação iniciada em novembro de 2019, com base em informações provenientes da Delegacia da Polícia Federal em Londrina/PR, relatando a atuação de um grupo, liderado por dois comerciantes de Tanque Novo/BA, que estaria operando esquema de transporte e distribuição cigarros, bebidas e perfumes provenientes do Paraguai, sem o pagamento dos impostos devidos.



Durante as investigações foram registradas três ocorrências policiais ligadas ao grupo, confirmando sua reiterada atuação nos crimes de Contrabando e Descaminho: em dezembro de 2019, um indivíduo ligado ao grupo foi preso em flagrante em Santo Inácio/PR, por transporte de cigarros contrabandeados; em setembro de 2020, outra carga de cigarros pertencente ao grupo foi apreendida em Urandi/BA; já em janeiro de 2021, houve a apreensão em Montes Claros/MG de uma carga de perfumes provenientes do Paraguai, que era transportada pelos dois líderes do grupo investigado.



A equipe de investigação identificou, ainda, a utilização de uma empresa de fachada para dar aparência de legalidade aos valores movimentados pelo grupo criminoso. A empresa sediada em Tanque Novo/BA movimentou cerca de R$ 13 milhões no período de 2018 a 2020. A maior parte dos recursos movimentados tinha como origem/destino empresas sediadas na região da fronteira com o Paraguai.



Em conjunto com a investigação policial, está a cargo da Receita Federal dar prosseguimento aos procedimentos fiscais.