Operação contra Facção Katiara termina com nove detidos e dois mortos

Um efetivo de 500 policiais de seis unidades foram às ruas de Salvador, Região Metropolitana e cidades do interior cumprir mandados de prisão, busca e apreensão nesta quinta-feira (15). Esta foi a primeira etapa da megaoperação Araitak contra integrantes da facção criminosa Katiara, investigados por tráfico de drogas e homicídios. O nome da operação é, inclusive, um trocadilho com o nome do grupo. Até o final da manhã, nove indivíduos haviam sido apreendidos e dois morreram durante confronto, segundo a Polícia Civil. Na capital, a ação foi deflagrada nos bairros de Valéria, Castelo Branco e Sete de Abril.

Nenhum dos suspeitos foram presos em flagrante, uma vez que todos estavam foragidos por serem alvos de mandados de prisão. Outros 34 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Na quinta-feira (15), foram apreendidas quatro armas de fogo, sendo um fuzil, além de 43,5 quilos de drogas. A operação é liderada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

“A operação está em curso há mais de um ano e a execução se concretizou hoje. Ela não se encerra nesta data, pois há possibilidade de ocorrerem novas etapas [...] Essa investigação gira em torno de uma organização criminosa com atuação nos bairros de Valéria e Castelo Branco”, explicou a delegada Andréa Ribeiro, durante apresentação do balanço da operação.

Ainda segundo a delegada, ações de planejamento da Polícia Civil proporcionaram redução de 15% no número de homicídios na capital baiana. “Podemos destacar ainda a redução do número de homicídios em dois bairros em que atuamos, sendo de 30% em Valéria e 57% em Castelo Branco”, afirma. Além do envolvimento das pessoas que foram presas com tráfico de drogas e homicídios, a delegada afirma que elas estariam envolvidas em ataques à instituições financeiras.

Até o início da tarde de quinta-feira (15), os indivíduos apreendidos estavam sendo interrogados para depois passarem por exames no Departamento de Polícia Técnica. Em seguida, os envolvidos seguiram para audiências de custódia e foram encaminhados para o sistema prisional. Pelo menos dois homens já tinham sido presos durante a manhã, sendo um deles na Penitenciária Lafaiete Coutinho, em Salvador, e outro no Conjunto Penal de Serrinha.

Os agentes de segurança atuaram, além da capital, nos municípios de Lauro de Freitas, Nazaré das Farinhas, Maragojipe, Luís Eduardo Magalhães e Serrinha. Nos bairros de Salvador em que a ação ocorreu, os ônibus não chegaram até o final de linha durante o início do dia.

O Major Batalha, da 31º Delegacia Territorial de Valéria, afirmou que a situação já havia sido controlada no início da tarde e que escolas e transporte público estavam funcionando normalmente. “A Polícia Militar fez o trabalho de assegurar o cumprimento dos mandados. Agora, o policiamento segue reforçado nos bairros, o transporte público está adentrando até o final de linha e as escolas estão funcionando normalmente. Por isso, as pessoas podem ter tranquilidade e não precisam ficar apreensivas”, garantiu.

O Major Batalha e a delegada Andréa Ribeiro concederam coletiva de imprensa na quinta (15) para divulgar o balanço da primeira etapa da operação (Foto: Maysa Polcri/CORREIO)

A megaoperação conta com o apoio do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), Departamento de Polícia do Interior (Depin), Departamento de Investigação Policial (DIP), Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), Assessoria Executiva de Operações Judiciária (AEXPJ) e Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter).

A ação também conta com a participação de equipes da Superintendência de Inteligência (SI/SSP), Secretaria da Administração Penitenciária (Seap), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a Polícia Militar, por meio das unidades do Bope, CPE, COPPM, Patamo, Cipe Polo, CPRC Central, CPRC BTS, Rondesp, Esquadrão Águia, BPRV Tor, e as 18ª, 19ª, 31ª, 47ª Companhias Independentes de Polícia Militar auxiliam nas diligências.

Dois foragidos são mortos durante operação

Dois homens suspeitos de integrarem a facção criminosa Katiara, que eram alvos de mandado de prisão da Polícia Civil, morreram em confronto na manhã de quinta-feira (15) em Castelo Branco. Segundo a polícia, quando os agentes chegaram ao bairro foram recebidos a tiros e revidaram. Os homens chegaram a ser encaminhados para uma unidade de saúde, mas não resistiram.

As vítimas foram identificadas como Igor Silva de Cerqueira, de apelido Baiano, e Bruno dos Santos Menezes. “Esses indivíduos foram investigados durante o curso da operação. Haviam contra eles mandados de prisão preventiva e eles eram apontados como indivíduos de grande periculosidade, que puxavam os chamados bondes”, disse a delegada Andréa Ribeiro. Os bondes são reuniões de pessoas armadas que, unidos, invadem territórios comandados por facções rivais.

