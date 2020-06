Operação da Sedur, em parceria com a Polícia Militar, desfaz aglomerações na capital

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Salvador, a Sedur, realizou no último fim de semana uma operação para desfazer aglomerações em diversos bairros da capital. Entre as reuniões, que aconteceram em bairros como Paripe, Barra, Pau Miúdo, e Cidade Novas, duas delas aconteceram para a realização de guerra de espadas. A prática, que é proibida, aconteceu em Peri Peri, e em Itapuã.

A ação da Sedur em parceria com a PM no Subúrbio aconteceu ontem, próximo a UPA do bairro, e dispersou os moradores evitando confusões. Em Itapuã, a ocorrência atendida pela polícia militar aconteceu pouco antes das 19h. Segundo informações da 15ª CIPM, a aglomeração girava em torno de 50 pessoas e, além de sete rojões apreendidos, outros pertences também foram recolhidos pelos oficiais.

Em nora, a Polícia Militar informou que está reforçando o policiamento e fiscalização para evitar novas aglomerações e guerras de espada em Salvador em cidades como Cruz das Almas, onde foram apreendidas 600 espadas e hastes de bambus e pólvora.

“A Polícia Militar está realizando ações preventivas na capital e no interior do Estado para inibir aglomerações e guerra de espadas. Os Batalhões e Companhias Independentes estão realizando policiamento preventivo, orientando as pessoas a cumprirem as determinações legais de não realizar guerras de espadas, até o momento não houve prisões em Salvador. O policiamento foi reforçado com guarnições de unidades especializadas da Corporação, como a Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp e as Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipe) de cada região.

Segunda ocorrência em Itapuã

Mais tarde, por volta das 00h30 de domingo (29), no mesmo bairro, um homem foi atingido por disparo de arma de fogo, próximo a rua França Teixeira, quilômetro 17. A vítima foi socorrida por um motorista de aplicativo, que passava no local e foi interceptado e forçado a socorrer o homem para a UPA.