Operação do BRT inicia gratuitamente nessa sexta-feira (30); veja os detalhes

O BRT, novo transporte público de Salvador, começará a circular nessa sexta-feira (30) gratuitamente. A informação foi confirmada nessa quarta pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob). Na semana passada, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) já tinha anunciado o início dos testes. Mas o que promete o modal? O CORREIO foi conferir e conta os detalhes.

A inauguração será a fase de operação assistida, ou seja, quando é analisada a performance de todos os ônibus, equipamentos inseridos nas estações e equipes de operação. Nesse período, ajustes ainda poderão ser realizados, por isso, o uso do transporte será gratuito.

De acordo com o secretário municipal de Mobilidade, Fabrizzio Muller, a avaliação deve durar um mês, com o percurso realizado pela linha 1 do modal, entre as estações Rodoviária e Pituba, na Rua Anísio Teixeira, s/nº, em frente ao Bompreço do Itaigara. “Neste primeiro momento, o BRT fará o percurso com retorno na Pituba. Os passageiros que estiverem lá serão recolhidos para a Rodoviária e vice-versa. Após o fim dessa fase, o transporte deve seguir até a orla”, detalha o secretário.

O tempo estimado de viagem é de 12 minutos, contando com as paradas pelas estações entre o ponto inicial e final, em uma velocidade média de 26 km/h e máxima de 40 km/h. Em uma estimativa apresentada pelo aplicativo de rotas Waze, o mesmo percurso realizado em horário de pico dura em média 30 minutos - 18 minutos a mais do que no BRT.

Os deslocamentos feitos na fase de operação assistida poderão ser realizados todos os dias, de 9h às 16h. Com base em um estudo feito durante a pandemia, a expectativa inicial é que 50 mil pessoas circulem diariamente pelo modal.

Por enquanto, nenhuma linha de ônibus comum será modificada. “Escolhemos um horário de funcionamento 'entrepico' e sem afetar as linhas de ônibus que já existem, justamente para que tenhamos uma demanda menor no BRT, e os testes sejam feitos tranquilamente. O BRT trabalhará como um transporte a mais para as pessoas conhecerem”, destaca Fabrizzio Muller.

Por dentro

O modal entrará em operação com 24 novos ônibus, sendo oito deles elétricos. Os veículos são climatizados e contam com quatro câmeras de segurança - uma no painel do motorista, outra na janela esquerda do condutor e duas em sua extensão.

Diferente dos ônibus que já circulam na cidade, os automóveis do BRT têm portas dos dois lados, três na direita e duas na esquerda. Duas delas são equipadas com rampas manuais para facilitar a entrada dos passageiros que se deslocam com cadeira de rodas.

Os ônibus contam com um sistema de nivelamento (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Para garantir que o embarque possa acontecer em qualquer lugar, os ônibus possuem o piso mais baixo e ainda contam com um sistema de nivelamento, popularmente conhecido como ajoelhamento. O equipamento aumenta a inclinação do veículo para adaptar a rampa de acesso aos diferentes tamanhos dos meios-fios.

Além de equipamentos para garantir acessibilidade e segurança, o modal inclui um tablet acoplado no painel de direção, com sistema de operação e comunicação para o motorista. Tudo que for acionado ali será recebido pelo Centro de Controle Operacional (CCO) do BRT.

“Aqui o motorista vai fazer o procedimento de abertura de viagem e todos os outros que ele faria no validador de um ônibus comum, mas sem precisar sair da cadeira. Paralelo a isso, nós temos as questões informativas. O condutor vai ser o comunicador de qualquer anormalidade que ocorrer durante a operação”, explica o supervisor do BRT, Leon Moura.

São considerados anormais: incêndios, falhas de semáforos, bloqueios na pista e falha das portas, por exemplo. Essas e outras ocorrências poderão ser informadas através do tablet e resolvidas pela equipe de CCO do BRT ou da prefeitura.

Motoristas terão como se comunicar com a CCO através de tablets (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Estação

A agilidade esperada pelo BRT começa pela entrada nas estações, um exemplo disso é o sistema de pré-pagamento de passagem instalado em todas elas, segundo o coordenador de fiscalização de transporte da Semob, Rogério Baraúna.

"O pagamento não será mais feito dentro dos ônibus. O passageiro chegará, registrará seu bilhete logo na entrada e depois não precisará se preocupar com nada, ou seja, o embarque e desembarque ficam mais rápidos", afirma o coordenador de fiscalização.

As estações terão ainda serviço exclusivo de informação sonora e visual, câmeras de segurança e sinal de internet gratuito. Além disso, se for registrada lotação em alguma das paradas, o CCO informará ao motorista e o embarque nelas será priorizado.

Para o secretário de Mobilidade, Fabrizzio Muller, priorizar o transporte público garantirá maior fluidez do trânsito entre a Avenida Tancredo Neves, Avenida Magalhães Neto e a Rua José Peroba. Somado a isso, a ampliação da passarela existente na primeira região também prevê facilitar o acesso dos pedestres ao “miolo” e possibilitar a implantação de ciclovia na região.

Obras

O primeiro trecho do BRT foi entregue em dezembro de 2020 e contou com a inauguração de corredor viário em Salvador. As obras começaram ainda na gestão do ex-prefeito e atual candidato a governador ACM Neto, em março de 2018.

Além do conjunto de vias que tem início pela via expressa na Avenida ACM, na altura do Shopping da Bahia, e segue até o Parque da Cidade Joventino Silva, no bairro do Itaigara, o sistema de transporte também possui outros dois trechos.

O trecho 2 (Lapa/Cidade Jardim - do Hospital Aliança até a Estação da Lapa, passando pela Av. Vasco da Gama) e o trecho 3 (Parque da Cidade Pituba-Itaigara - Posto dos Namorados). A previsão é que elas sejam entregues no segundo semestre do ano que vem.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo