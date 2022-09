Operação investiga fraude contra empresa de pedágio em Salvador e Feira

Uma operação que investiga fraudes praticadas contra uma empresa de pagamento automático de pedágio, cartões de combustível e estacionamento acontece na manhã desta quinta-feira (1º) em Salvador e Feira de Santana.

Os golpes geraram prejuízos que já passam dos R$ 200 mil, segundo a Polícia Civil. Equipes do Departamento de Crimes contra o Patrimônio (DCCP) estão nas ruas em endereços das duas cidades cumprindo mandados de busca e apreensão. Ao todo, são 16 mandados em Salvador e três em Feira.

Algumas das vítimas do golpe já foram ouvidas na Delegacia de Repressão aos Crimes de Estelionato por Meio Eletrônico (DreofCiber). A operação foi batizada de Non Stop, não parar em inglês.

"Estamos investigando a ação de ex-empregados da empresa, que, de alguma forma, conseguiram arregimentar funcionários para colaborarem com a fraude, não tomando o devido cuidado ao cadastrar os adesivos aos veículos. Segundo apuramos, carros usados por fraudadores são equipados com as tags cadastradas irregularmente. Esses 'stickers' são cadastrados em nome de outra pessoa e vinculados a cartões de crédito de terceiros, que não sabem do golpe", explica o delegado Charles Leão.