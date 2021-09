Operação Maria da Penha prende 348 pessoas por crimes contra a mulher

Em esforço para combater crimes de violência contra a mulher, a Polícia Civil da Bahia deflagrou a Operação Maria da Penha, na capital e no interior do estado. Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), ação resultou na prisão de 348 pessoas pelos crimes de feminicídio, lesão corporal, ameaça, estupro e descumprimento de medida protetiva de urgência.

“Um adolescente foi apreendido, 51 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão foram cumpridos”, informou o titular da Assessoria Executiva de Operações de Polícia Judiciária (AEXPJ), delegado Jorge Figueiredo.

A operação, batizada em homenagem ao aniversário de 15 anos da Lei Maria da Penha, - comemorado no dia 7 de agosto - buscou combater a violência doméstica em todo a Bahia, disse Figueiredo. A operação foi deflagrada no mês passado e concluída nesta segunda-feira (20),.



Equipes dos Departamentos de Polícia Metropolitana (Depom), de Polícia do Interior (Depin), de Inteligência Policial (DIP), da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter) e da Assessoria Executiva de Operações de Polícia Judiciária (AEXPJ) colaboram com as atuações na Bahia.