Operação Mulher Maravilha: polícia cumpre seis mandados de prisão em Conquista

Em meio a campanha do Agosto Lilás, mês que representa a conscientização e o combate à violência contra a mulher, a Polícia Civil, através da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória da Conquista, cumpriu dez mandados de busca e apreensão e seis de prisão nesta quinta-feira (26).



As ações fazem parte da Operação Mulher Maravilha, que investiga casos de violência contra a mulher no município e região.



De acrodo com informações da Secretaria de Segurança Pùblica (SSP-BA), entre os investigados, havia homens sob suspeita da prática de lesão corporal, ex-companheiros com mandados de prisão preventiva em aberto por estupro e alguns casos de prisão definitiva, após condenação.



"Os mandados eram todos recentes e, dos oito que incluímos na operação, conseguimos cumprir seis, além dos dez de busca e apreensão. Estamos fazendo a movimentação do Agosto Lilás desde o início do mês: tivemos outdoor na região, comercial na TV, realizamos audiências públicas e lives", contou a delegada Gabriela Garrido, titular da Deam de Vitória da Conquista.

Outdoor da campanha do Agosto Lilás (Ascom/PC) O projeto foi apresentado na Câmara do município (Ascom/PC) O projeto foi apresentado na Câmara do município (Ascom/PC)

O resultado da campanha do Agosto Lilás ainda foi apresentado na Câmara Municipal. Na oportunidade, foram realizados testes rápidos de HIV e outras ISTs, além de inscrições no Cadastro Único e encaminhamentos pela equipe do Centro de Referência da Mulher de Conquista."A visibilidade da campanha foi enorme. Isso ajudou a aumentar o número de registros de denúncias, o que é muito importante para o trabalho da Deam. Finalizamos com a operação para deixar claro à população que o agressor de mulheres não fica impune: agredir e descumprir medidas protetivas são ações que dão cadeia", comentou Garrido.