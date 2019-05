Operação prende 47 pessoas por feminicídios e outros crimes na Bahia

A Polícia Civil prendeu 44 pessoas e apreendeu três adolescentes envolvidos em crimes de homicídio e feminicídio na manhã desta terça-feira (28), durante a Operação Cronos II. A ação é uma continuação à Cronos, que há nove meses prendeu mais de 50 pessoas na Bahia.

Destes presos, 40 são homicídas e outros quatro têm ligação direta com feminicídios - assassinatos de mulheres cometidos em razão do gênero. Já os adolescentes apreendidos, de acordo com a polícia, têm envolvimento com "infrações análogas ao crime de homicídios".

Além dos 47 mandados cumpridos, houve outros 19 por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e roubo - o que totaliza o cumprimento de 66 prisões e apreensões no total. A Cronos II foi realizada em 21 estados do Brasil, além do Distrito Federal, e o número de presos na Bahia corresponde a 1/4 do número total de prisões (222). A assessoria da Polícia Civil não informou a identificação e idade dos suspeitos.

Ainda segundo a polícia, a Cronos II continuou as ações da primeira etapa, realizada em agosto de 2018. A força-tarefa é coordenada pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil (CONCPC) e tem controle e monitoramento feitos pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília.

Os Departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Polícia Metropolitana (Depom), de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), de Polícia do Interior (Depin), de Inteligência Policial (DIP) e a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter) também participaram da operação.

O CORREIO procurou o Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. Por meio da assessoria, a Polícia Civil informou que não tinha maiores informações sobre a Cronos II.