Operação São João 2022 tem reconhecimento facial e cerca de 28 mil policiais atuando na Bahia

Pela primeira vez aplicado nos festejos juninos, o Sistema de Reconhecimento Facial será o grande destaque no São João 2022, na festa que será realizada no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador, na Avenida Paralela. Iniciado na próxima quinta-feira (23), o esquema de segurança vai até domingo (26), e segue entre os dias 30 de junho e 2 de julho. Em caráter de teste, a tecnologia também foi instalada em 11 municípios baianos para que seja usada no período junino.

É o que destacou o diretor da Superintendência Integrada da Ação Policial (Siap), tenente-coronel Maurício Marinho, durante coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (20), na sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-BA). Segundo ele, o sistema já identificou 262 criminosos nas ruas em toda a Bahia e vai auxiliar a polícia a promover uma festa de paz e muita diversão para baianos e turistas.

“Após dois anos sem festividades do São João, nós estamos retomando, e a Secretaria de Segurança Pública da Bahia traz o reconhecimento facial como novidade, sendo expandido para o interior do estado. Estamos com todo um esquema especial para que tudo transcorra da melhor forma possível”, destacou Marinho.

Mais de R$ 9 milhões foram empregados em efetivo e estrutura para garantir o esquema de segurança dos eventos. Cerca de 28 mil policiais e bombeiros vão atuar em todo o estado nas ações preventivas, através das patrulhas nas áreas de festa e fiscalização dos itens de segurança dos espaços, e nas ações de monitoramento e investigação, com o aumento dos plantões e dos efetivos disponibilizados nas delegacias.

Equipes de inteligência também vão trabalhar de maneira velada (sem identificação), atuando de maneira silenciosa para identificar pontos de atenção e situações suspeitas.

A Polícia Militar disponibilizou R$ 5,9 milhões para o emprego de mais de 21,3 mil policiais, integrantes de unidades ostensivas e especializadas, com o apoio de 1.435 viaturas e aeronaves, coordenadas pelo Comando de Operações Policiais Militares.



Atuarão equipes dos Comandos de Policiamento Regionais – CPRs Sul, Norte, Leste, Oeste, Sudeoste e Chapada e do Comando de Policiamento Especializado (CPE), através do Grupamento Aéreo, das Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipes), Batalhões de Choque e de Policiamento Turístico (Beptur), Esquadrão de Polícia Montada, Esquadrão de Motociclistas Águia e outras.



Segundo o comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, coronel Paulo Coutinho, a atuação da corporação no São João tem a missão de fazer um policiamento preventivo para levar segurança a todos que vão frequentar as festas. “Nós temos o policiamento convencional e o extraordinário direcionado para as festas juninas. Todo o efetivo já está empregado, temos uma previsão de 504 eventos no estado, atingindo 263 municípios. Esse ano, diferente de festas juninas anteriores, nós temos um efetivo maior, porque entendemos que a população deve ir com toda a vontade para uma festa que acontece após o ciclo pandêmico”, explicou.



Nos quatro pontos de festa em Salvador ( Parque de Exposições, Pelourinho e na Praça da Revolução, Periperi, e em Paripe ) haverá revistas no momento de acesso aos espaços para evitar a entrada de materiais ilícitos, como armas e drogas. Os locais também são monitorados com o auxílio das câmeras convencionais.



Além do pioneirismo na aplicação de tecnologia para a festa, a Secretaria da Segurança Pública também vai ativar o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), promovendo o monitoramento 24 horas das áreas de festas. A ação permite o acionamento rápido das guarnições policiais e de equipes das instituições parceiras que também prestam serviços essenciais nos eventos.

Interior

No interior, o efetivo será distribuído de acordo com o calendário de festas dos municípios. Em Porto Seguro, onde ocorreu o “Circuito do São João”, com três dias de festa na última semana, cinco procurados pela Justiça foram detidos e tiveram os mandados cumpridos com o auxílio da tecnologia de reconhecimento facial já implantada na cidade.



Entre os municípios que devem contar com a tecnologia estão Serrinha, Jequié, Santo Antônio de Jesus, Riachão do Jacuípe, Candeias, Dias Dávila, Salinas das Margaridas, Irecê e Senhor do Bonfim.



A Polícia Civil empregará 1,5 mil profissionais – delegados, investigadores, escrivães e servidores administrativos –, em Delegacias Territoriais (DT) e Especiais de Área (DEA), nos municípios de Senhor do Bonfim, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Ibicuí, Irecê, Eunápolis e Porto Seguro. Cerca de R$ 1,2 milhão são empregados em plantões no período da festa.

“Vamos ter escalas extraordinárias em 232 municípios e, para facilitar o atendimento em cidades de maior porte, nós estamos instalando as delegacias especiais diárias, que vão ficar nos locais centrais da festa. Temos em Salvador [Parque de Exposições], Senhor do Bonfim, Amargosa, Santo Antônio de Jesus, Ibicuí, Irecê, Eunápolis e Porto Seguro”, disse a delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito.

O Departamento de Polícia Técnica da Bahia também atuará em operação especial durante as festividades, realizando perícias, internas e externas, durante o período dos festejos com atuação das coordenações de Engenharia Legal, Crimes Contra a Vida, Transporte, entre outras.



Cerca de R$ 90 mil foram empregados para mais de 100 profissionais atuarem em postos avançados, fixos e móveis, no Parque de Exposição, Paripe e Centro Histórico, em Salvador, com o emprego de plantões extraordinários, realizando exames de constatação de drogas de abuso, lesões corporais e identificação e nas cidades de Euclides da Cunha, Irecê, Santo Antônio de Jesus e Senhor do Bonfim

Além disso, mais de 5,4 mil profissionais de grupamentos de todo o estado do Corpo de Bombeiros da Bahia irão realizar iniciativas preventivas e emergenciais de combate a incêndio, busca e salvamento, atendimento pré-hospitalar e vistorias.

Mais de R$ 1,8 milhão é empregado no reforço nas cidades de Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho, São Sebastião do Passé, Pojuca, Mata de São João, Dias D'Ávila, São Francisco do Conde, Candeias, Santa Bárbara, Conceição e Riachão do Jacuípe, Cachoeira, Coaraci, Ibicuí, Itaipe, Ubaitaba, Ibirapitanga, Itabuna, Ilhéus, Uruçuca, Porto Seguro, dentre outras.

“As forças de segurança estão empenhadas para garantir que os festejos juninos sejam pacíficos. Estamos colocando à disposição da população aparatos tecnológicos e ampliação do efetivo para prevenir e reprimir delitos. É importante lembrarmos que a população também tem papel indispensável para que tudo ocorra bem. Por isso, eu aconselho que as pessoas curtam em paz, com muita tranquilidade. No mais, contem sempre conosco”, frisou o secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino.

(Foto: Vitor Barreto/SSP) (Foto: Vitor Barreto/SSP) (Foto: Vitor Barreto/SSP) (Foto: Vitor Barreto/SSP) (Foto: Vitor Barreto/SSP) (Foto: Vitor Barreto/SSP)