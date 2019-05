Oposição vai questionar legalidade de gastos da viagem de Rui aos EUA e à China

Um grupo de deputados estaduais da oposição se prepara para questionar a legalidade dos gastos da viagem do governador Rui Costa (PT) aos EUA e à China, realizada entre os últimos dias 6 e 16. Segundo apurou a Satélite, a ofensiva da bancada na Assembleia tem como base suspeitas de irregularidade no repasse direto para duas servidoras do Gabinete do Governador escaladas para organizar a visita a Washington e Pequim. Como foi noticiado pela coluna na terça, R$ 140 mil dos mais de R$ 400 mil gastos com a viagem foram direcionados para ambas. Do total, R$ 90 mil foram lançados no sistema de Transparência do governo do estado como sendo pagamentos por “outros serviços de terceiros” a cargo de pessoa jurídica, embora elas sejam pessoas físicas. Outros R$ 50 mil se referem a despesas com passagens e locomoção.

Olho na lupa

Especialistas em contas públicas ouvidos pela coluna, no entanto, classificaram o procedimento como irregular e passível de enquadramento pelo Tribunal de Contas do Estado.

Tudo embolado

O voto dos deputados da Bahia na sessão que retirou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) das mãos do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, expôs a babel ideológica que tomou conta do Congresso Nacional. Na lista dos 23 parlamentares do estado que ajudaram a derrotar Moro anteontem na Câmara, votaram em peso os integrantes do DEM, PT, PCdoB, PP, PL (ex-PR), PSB e Avante.

Quem entende?

Já aliados do DEM na Bahia, como PSDB, PSL e PHS, se uniram aos adversários do Podemos e do PSD e se posicionaram contra o retorno do Coaf para a pasta da Economia. Já os deputados federais do PDT e PRB, legendas que pertencem, respectivamente, à base aliada e à oposição ao Palácio de Ondina, foram cada qual para um lado.

Impressão digital

Membros do Conselho Nacional de Justiça afirmam, em conversas reservadas, que magistrados citados por suposta participação no rumoroso caso sobre a grilagem de 366 mil hectares de terra no Oeste baiano dificilmente escapam da punição.

Bloco do contra

O deputado federal Marcelo Nilo (PSB) deflagrou uma caçada na Câmara em busca de votos contrários ao Marco Legal do Saneamento Básico, que abre espaço para privatizações de estatais de águas e esgoto, entre as quais, a Embasa. Ex-presidente da empresa no final dos anos 1980, Nilo vem ganhando a adesão de parlamentares contrários à transferência da Embasa para a iniciativa privada.

Direita, volver!

Líderes da chamada “nova direita” em Guanambi e Caetité se reuniram em Brasília, na última terça, com o presidente da UDN, Marco Vicenzo, para manifestar apoio à recriação da sigla, extinta em 1965 durante a ditadura. Após o Maranhão, a Bahia é o segundo estado do Nordeste a formar tropas para refundar a ex-toda-poderosa UDN.

Se começarem a cobrar R$ 3 mil de mensalidade dos alunos, vai ter fuga em massa nos cursos de graduação. Sou contra, porque o pai vai preferir pagar para o filho estudar fora Jair Bolsonaro, presidente da República, ao comentar ontem as declarações em que o governador Rui Costa se diz a favor da cobrança de alunos ricos por universidades públicas no Brasil