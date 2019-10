Origem do petróleo que chegou ao Litoral Norte do estado ainda é desconhecida

A análise de amostras de petróleo cru encontrado em praias do Nordeste feita pelo nos laboratórios do Centro de Pesquisas da Petrobras (Cenpes), no Rio de Janeiro, atestou que o material coletado não é compatível com a dos óleos produzidos e comercializados pela companhia.

Ainda assim, em nota ao CORREIO, a companhia afirma que desde o dia 12 de setembro, a pedido do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a Petrobras segue realizando a limpeza de praias que apresentaram manchas de óleo nos últimos dias, não só na Bahia mas também nos estados de Alagoas, Sergipe, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Maranhão e Rio Grande do Norte.

Segundo informações do Instituto Do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), que acompanha a limpeza destas áreas, entre as praias que estão sendo limpas estão a do Conde e a de Mangue Seco na cidade de Jandaíra, no litoral Norte da Bahia. O órgão disse também, que junto com o Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia (Ufba) está fazendo a coleta de amostras do óleo para descobrir qual a sua origem.

Litoral do Nordeste

As manchas de óleo que atingiram várias localidades do litoral nordestino chegaram à Bahia na quinta-feira (3), segundo confirmação do Ibama e da Marinha. No site do Ibama, o último relatório de áreas atingidas foi atualizado no dia 3 de outubro (quinta-feira) e ainda não indica quais as partes do litoral baiano que apresentam a presença de petróleo.

Tanto a Petrobras, quanto o Ibama afirmam ainda que a origem do óleo não é brasileira. O instituto orienta as pessoas que identificarem manchas de óleo em alguma praia a entrarem em contato com a prefeitura do local e com o instituto por meio da Linha Verde, no número 0800 61 80 80.