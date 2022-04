Oropa França e Bahia criada pela atriz Rita Assemany volta a funcionar de forma virtual

(Foto: Sora Maia/Divulgação)

Rita Assemany: uma artista multifacetada

Desde que fechou as portas da Oropa França Bahia, loja especializada em arte popular brasileira que tinha no Rio Vermelho e no Pelourinho, a atriz Rita Assemany nunca mais conseguiu ficar longe do artesanato. Não só pela paixão pelo trabalho manual como pela demanda permanente dos antigos e fiéis clientes que cobravam a volta do espaço. E eis que a artista enfim atendeu aos apelos e resgatou a marca levando-a para o e-commerce. Isso mesmo, a Oropa França e Bahia está de volta em formato virtual e agora passa a atender a todo o Brasil. A loja virtual chega com um catálogo de peças especiais garimpadas pela própria Assemany. Para conhecer o acervo disponível basta acessar a página do instagram @oropafrancaebahia ou entrar em contato pelo whatsapp 71 985047139.

Imagens sacras personalizadas pela artista Rita Assemany

Santeria by Assemany

E tem mais: além da Oropa França e Bahia, Rita Assemany também levou para o comércio eletrônico seu trabalho como artesã. Para quem não sabe a premiada atriz, além de cantar, interpretar, dirigir, dançar, pintar os 7 e os 14, é também uma grande artesã, talento que nasceu ainda na infância. Depois de manter suas obras restritas ao seu círculo de amigos e familiares, ela agora decidiu apresentar este outro dom divino ao Brasil materializado em imagens sacras únicas. As obras da Santeria Rita Assemany, podem ser vistas e adquiridas tanto no instagram @santeria_ritassemany como no whatsapp da oropa. Um luxo!

Wagner Moura aposta em carreira internacional

Mundão

O baiano Wagner Moura segue firme na carreira internacional. O ator, e agora diretor, vai estrear no próximo dia 29 a série de três episódios Shinning girls, ao lado de Elisabeth Moss, na Apple TV +. Na obra, inspirada no livro Iluminadas, de Lauren Beukes, Moura, que é jornalista de formação, volta às origens interpretando o repórter Dan Velazquez que acompanha as investigações de um assassinato. Nos Estados Unidos também, o ator está filmando o próximo longa dos irmãos Joe e Anthony Russo, The Gray Man, ainda sem título em português. Mas o artista que nasceu em Salvador e foi criado em Rodelas, não pensa em abandonar a carreira no Brasil. Em breve ele volta aos sets brasileiros no novo filme do cineasta Kleber Mendonça Filho.

Monica San Galo canta repertório cafona na República AF

Cafonices

A República AF, no Pelourinho, vai retomar as atividades após dois anos com um show da cantora Monica San Galo. No espetáculo, que acontece nos dias 6 e 7 de maio, às 20h, a artista desfila um repertório, considerado como cafona, daí ter ganhado o nome de Cafona Show. As apresentações serão seguidas de um jantar assinado pelo chef Alessandro Narduzzi. As reservas estão sendo feitas pelo telefone 71 99968 7702.

Mineiro Edinho Engel entra na galeria dos novos soteropolitanos

Amado Soteropolitano

Radicado na capital baiana há quase duas décadas, o chef Edinho Engel vai receber hoje (26), às 19h, o título de Cidadão Soteropolitano na Câmara dos Vereadores de Salvador. Após a homenagem, o chef receberá seus convidados para um coquetel no restaurante Amado, criado e comandado por ele há 16 anos. Vale ressaltar que o título concedido ao mineiro mais baiano que já se viu, é mais do que merecido. Especialmente se observarmos a enxurrada desta importante condecoração que costuma ser distribuída a rodo a dezenas de personalidades que nada fizeram pela cidade. Engel, além de ter se inserido na vida da cidade, é um dos responsáveis por colocar Salvador no mapa da alta gastronomia brasileira.

Carlos Eduardo Santos

Quem canta...

Coralista e solista há 16 anos, com apresentações aqui e na Europa, o baiano Carlos Eduardo Santos, de 37 anos, formado em Canto pela UFBA, foi um dos finalistas do 20º Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas, festival que nunca teve um baiano entre os finalistas. Santos, nascido no bairro da Liberdade e que já se apresentou em várias partes do mundo, recebeu o prêmio pela sua participação no concerto 11° Encontro dos Tenores do Brasil de Manaus, no Teatro Amazonas, e se apresentou sob a regência do maestro Luiz Fernando Malheiro, diretor artístico do Festival de Ópera do Amazonas.

Gol de placa

O sucesso da primeira edição do World Creativity Festival (Festival Mundial da Criatividade), realizado na semana passada no Doca 1 - Polo de Economia Criativa e no Hub Salvador, no Comércio, garantiu a realização de uma nova edição em 2023. O evento, que atraiu mais de cinco mil pessoas nos três dias de atividades voltará a fazer da capital baiana o palco global e a cidade da criatividade, durante o próximo feriado de Tiradentes. Desta vez, os organizadores prometem expandir o evento para toda a região do Comércio.

CURTÍSSIMAS

Gustavo Ramiro retorna a Varanda do Sesi

Tô na vranda

O cantor Gustavo Ramiro está de volta à Varanda do Sesi, no Rio Vermelho, no próximo dia 17 de maio, às 20h, com o show Salvador de Todos Os Santos. No repertório, canções que homenageiam a capital baiana.

Novo em folha

O Hospital Mater Dei Salvador, no Rio Vermelho, será inaugurado no próximo domingo (1º), às 9h30, com a presença da diretoria da Rede Mater Dei de Saúde, presidida por Henrique Salvador.

Metaverso

O Goethe-Institut Salvador-Bahia lança-se em mais uma experiência no Metaverso com a inclusão de sua biblioteca no mundo virtual. O espaço interativo terá lançamento nesta quinta-feira (28), 19h, no link goethe.de/metaverso.

Moema e Paulo Cesar Ribeiro

Setentão

Moema Ribeiro recebeu amigos em sua casa em Alphaville, no último dia 20, para celebrar os 70 anos do marido, o empresário Paulo César.