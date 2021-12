Orquestra de Natal em Periperi dá início a uma série de apresentações em Salvador

Então é Natal e o clima da ‘festa cristã’ está se espalhando por Salvador graças ao projeto Natal Orquestrado, que leva apresentações de orquestras soteropolitanas para diversos bairros da cidade. No repertório, músicas natalinas e composições populares. O evento começou nesta sexta-feira (3), no bairro de Periperi, na Praça da Revolução, com a presença da Banda de Música da Guarda Civil Municipal, Coral Ecumênico da Bahia (CEB) e a Orquestra Sergio Benutti.

No sábado, no mesmo local, além da CEB, vão se apresentar a Banda de Música Maestro Wanderley e a orquestra Fred Dantas com participação de Manu Dourado. Na próxima semana e até o dia 22 de dezembro, as apresentações seguem nos bairros do Rio Vermelho, Centro Histórico, Bonfim e Pituba. Confira a programação completa no final do texto.

A organização do Natal Orquestrado é da Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), Fundação Gregório de Mattos (FGM) e Empresa Salvador Turismo (Saltur).

A iniciativa visa resgatar a tradição cultural do período natalino, fomentando o encontro entre as pessoas para celebrar com os corais, despertando sentimentos como fé, união e esperança neste momento de retomada da normalidade. A organização do Natal Orquestrado promete respeitar os protocolos sanitários de enfrentamento à Covid-19.

Programação

Periperi (Praça da Revolução) – a partir das 17h30

Dia 3 (sexta-feira) – Banda de Música da Guarda Civil Municipal, Coral Ecumênico da Bahia (CEB) e Orquestra Sergio Benutti.

Dia 4 (sábado) – Banda de Música Maestro Wanderley, Coral Ecumênico da Bahia (CEB) e orquestra Fred Dantas com a participação de Manu Dourado.

Rio Vermelho (Largo da Mariquita) – a partir das 17h30

Dia 9 (quinta-feira) – Maestro Angelo Rafael e o Coral Ecumênico da Bahia (CEB) com a orquestra de Sérgio Benutti.

Dia 10 (sexta-feira) – Maestro Angelo Rafael e o Coral Ecumênico da Bahia (CEB) com a orquestra de Zeca Freitas.

Centro Histórico (Largo do Cruzeiro do São Francisco) – a partir das 18h30

Dia 11 (sábado) – Maestro Angelo Rafael e o Coral Ecumênico da Bahia (CEB) com a orquestra de Paulo Primo.

Dia 12 (domingo) – Maestro Angelo Rafael e o Coral Ecumênico da Bahia (CEB) com a orquestra de Zeca Freitas.

Bonfim (Largo da Colina Sagrada) – a partir das 18h30

Dia 18 (sábado) – Maestro Angelo Rafael e o Coral Ecumênico da Bahia (CEB) com a orquestra da Câmara de Salvador.

Dia 19 (domingo) – Maestro Angelo Rafael e o Coral Ecumênico da Bahia (CEB) com a orquestra de Paulo Primo.

Pituba (Praça Ana Lúcia Magalhães) – a partir das 18h30

Dia 21 (segunda-feira) – Maestro Angelo Rafael e o Coral Ecumênico da Bahia (CEB) com a orquestra de Fred Dantas.

Dia 22 (terça-feira) – Maestro Angelo Rafael e o Coral Ecumênico da Bahia (CEB) com a orquestra da Câmara de Salvador.