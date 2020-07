Ortopedista José Davy Bessa Nogueira morre vítima da covid-19

(Foto: Divulgação)

O médico José Davy Bessa Nogueira morreu em São Paulo nesta quarta-feira (29), aos 73 anos, vítima da covid-19. Natural de Limoeiro do Norte (CE), Dr. José Davy formou-se médico pela Universidade de Pernambuco na turma de 1975 e dedicou-se aos pacientes baianos por mais de 40 anos, enquanto especialista em Ortopedia e Traumatologia.

Na cidade de Barreiras, onde atuava, foi também vereador por dois mandatos, atuou por 25 anos no Hospital Municipal Eurico Dutra, além de ser um dos fundadores da Associação de Pais e Amigos Excepcionais (Apae) da região.

“Poucas palavras surgem neste momento para transmitir o meu sentimento de solidariedade pela perda, enorme perda, do amigo Davy Bessa”, escreveu à família do médico o Corregedor do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb), Cons. José Abelardo de Meneses. “Está registrado em nossas vidas a referência de um rapaz íntegro, comprometido com a ética profissional e com os seus pacientes”, comenta ainda o corregedor.

Em nota, o Cremeb lamentou a morte do Dr. José Davy. "À esposa Isa Urbano Bessa, anestesiologista e ex-conselheira do Cremeb, aos três filhos do casal e aos demais familiares e amigos, o Cremeb expressa o seu pesar e solidariedade", diz a nota.

Será realizada uma cerimônia íntima no Crematório Funeral Morumbi, em São Paulo.