Os 10 lugares mais lindos do mundo, segundo inteligência artificial

Dizer quais são os lugares mais belos do mundo é uma missão quase impossível de ser cumprida – considerando o caráter subjetivo da coisa –, mas o desafio foi colocado à prova pela Kuoni, empresa britânica de viagens de luxo.

A companhia conduziu recentemente um estudo com mais de 50 das maravilhas naturais mais famosas do planeta, usando uma tecnologia única de inteligência artificial com rastreamento ocular, para descobrir quais marcos naturais o olho humano é mais atraído.

Entre os locais estão o Lago Peyto, no Canadá; a Ilha Meeru, nas Maldivas; a Costa Jurássica, na Inglaterra; o Yosemite National Park, nos Estados Unidos; e a Lake Tekapo, na Nova Zelândia. Também estão inclusas na lista as Cataratas do Niágara, no Canadá; Snowdon, no País de Gales; o Rio Subterrâneo Puerto Princesa, nas Filipinas; as Cavernas de Mármore, no Chile, além da Floresta Nacional de El Yunque, em Porto Rico.