Os ajustes no elenco do Vitória para a Série C do Brasileiro

O início de temporada do Vitória não foi nada animador e, após a eliminação vexatória na primeira fase do Campeonato Baiano, a diretoria rubro-negra foi ao mercado para ajustar o elenco. Às vésperas da estreia na Série C do Brasileiro, entregou um pacotão de reforços. Nove jogadores foram contratados depois do clube encerrar a participação no estadual: o goleiro Saulo, os laterais Daniel Bolt e Guilherme Lazaroni, os volantes Léo Gomes e Gustavo Blanco, os zagueiro Hector Urrego e Rafael Ribeiro, além dos meias Dionísio e Miller.

O primeiro jogo do Leão na Série C, principal competição do ano, será contra o Remo, sábado (9), às 17h, no estádio Baenão, em Belém. Este episódio analisa os ajustes feitos no elenco rubro-negro para a disputa do torneio nacional. O colunista do CORREIO, Gabriel Galo, e o jornalista e mestrando em comunicação estratégica na Faculdade de Lisboa, Angelo Paz, direto de Portugal, são os convidados da vez.

Você pode ouvir no player abaixo ou fazer o download:

Também é possível escolher o seu aplicativo favorito para ouvir o nosso podcast:

Para ouvir no Deezer, clique aqui.

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Para ouvir no Apple Podcasts, clique aqui.

Para ouvir no Google Podcasts, clique aqui.

QUE PODCAST É ESSE? Bate-Pronto é uma produção semanal do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos para debater algum conteúdo esportivo que tenha relação com a Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.