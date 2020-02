Os áudios que se espalham mais que o coronavírus e ecoam no Carnaval de Salvador

O Carnaval da Bahia está chegando e o mundo enfrenta uma emergência de saúde pública com o novo coronavírus. O que essas duas coisas têm a ver? Alex Xella dá um 'tapa na cara' da sociedade mundial e explica a relação das duas coisas, ou melhor, a falta de relação, afinal, não tem nada que possa barrar a folia na Bahia. No embalo desse áudio, Corona e outros áudios virais são os temas abordados por André Uzêda e João Gabriel Galdea no 5º episódio do podcast Baianidades. Ouça!

