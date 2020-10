Seu filho também pode estar perdido em pensamentos (Foto: Divulgação)

Entrar no piloto automático, se perder na mente cheia de pensamentos, ver o tempo passar sem realmente realizar nada do que queria, fazer as tarefas do dia a dia por pura obrigação, sem encontrar qualquer sentido nelas.

Todos esses são sentimentos comuns à vida adulta nesse período de pandemia. Mas, não se engane, pai ou mãe: seu filho ou filha também podem estar vivendo nesse mesmo estado, enfrentando ansiedade e dificuldade em lidar com pensamentos e julgamentos.

Nesse sentido, a prática da atenção plena - ou Mindfulness - também pode ajudar crianças e adolescentes. Trata-se de uma técnica para aprender a estar mais presente, entender seus pensamentos, lidar com tudo o que há de bom e de mal nos sentimentos. Em suma, ter uma postura de maior compaixão consigo mesmo.

Nesse podcast, entrevistamos a psicóloga infantil e instrutora de Mindfulness para crianças, Danielle Moreira (@contdanielle). Falamos sobre os benefícios da prática da atenção plena para a vida das crianças e adolescentes de qualquer idade.

QUE PODCAST É ESSE? O que a Bahia Quer Saber é uma produção diária do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos, debatendo algum conteúdo extremamente local - ou seja, um assunto que interessa direamente à vida de quem mora em Salvador e na Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.

