'Os culpados somos nós', diz Fernando Neto após empate amargo

O Vitória teve a chance de acabar com a maré ruim na Série B, mas saiu de campo com mais um resultado amargo. Depois de abrir 2x0 no Barradão, o Leão viu o Sampaio Corrêa empatar no fim, em jogo disputado na noite desta terça-feira (13), pela 11ª rodada do campeonato.

Após o apito final, Fernando Neto lamentou o resultado. Com o 2x2, o rubro-negro ampliou a sequência sem vencer na segunda divisão. Agora, já são seis partidas seguidas, com três derrotas e três empates.

"Com certeza, [o sentimento é] de frustração. Lutamos para chegar na vantagem e, de novo, a mesma coisa. Os culpados somos nós aqui que entramos dentro de campo. Eu e toda a equipe, os que participaram, os que estão fora. A gente tem que matar o jogo, ou vai ficar difícil. Senão vamos ficar falando, falando, falando... E o tempo está passando", disse Fernando Neto.

O Vitória chegou aos 9 pontos e está na 16ª colocação. Mas ainda corre risco de entrar na zona de rebaixamento ao fim da rodada. Para que isso não aconteça, terá que torcer para que o Remo não vença o Brusque nesta quarta-feira (14), às 21h30, em casa, no estádio Baenão.