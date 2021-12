Os Gilsons estreiam show do novo álbum em Salvador

Os Gilsons (Foto: Lucas Nogueira - Divulgação)





Formado pelos músicos Francisco Gil, José Gil e João Gil (filho e netos do cantor, compositor e imortal Gilberto Gil), o trio carioca Gilsons faz show de lançamento de seu primeiro álbum em Salvador. Será no dia 12 de dezembro, a partir das 16h, no Trapiche Barbané, no Comércio. Para o show de abertura, o rapper baiano Hiran convida Yan Cold e Nêssa. Desde que lançou a versão de Várias Queixas, Os Gilsons conquistaram o público, assim como o EP homônimo. Sem falar e as parcerias feitas com nomes como Júlia Mestre, Mariana Volker e Yoún. Recentemente eles lançaram o primeiro full álbum com o single Proposta. Os ingressos já estão à venda pelo Sympla. O último lote está sendo vendido por R$ 120 a inteira e R$ 60 a meia-entrada, mais taxas.





Elba Ramalho e Fagner (Foto: Marcos Hermes)

Elba Ramalho e Fagner lançam projeto em homenagem a Luiz Gonzaga

O eterno Rei do Baião, o pernambucano Luiz Gonzaga, faz aniversário dia 13 de dezembro. Nascido em 2012, ele completaria 109 anos na data. Exatamente nesse dia, Elba Ramalho e Fagner lançam um trabalho que sonharam fazer juntos há mais de 10 anos: Festa é o nome do disco, só com músicas de Gonzagão e que será o primeiro lançamento do selo Bônus Track (Luiz Oscar Niemeyer), que também promove a turnê no próximo ano. “Foi um desafio selecionarmos só 12 músicas de um repertório tão vasto”, dizem os 2 artistas. Eles priorizaram um repertório mais festivo e entre as escolhidas estão Baião da Penha, Forró Número 1 e Danado de Bom! O trabalho foi gravado entre julho e agosto de 2021 e foi produzido pelo maestro Zé Américo.





Gerônimo e Mônica San Galo (Foto: Divulgação)

Projeto reúne a Madame Mônica San Galo e o Capitão Gerônimo

Mônica San Galo convida Gerônimo Santana é o nome do projeto que acontece neste domingo, às 20h, simultaneamente em todas as redes sociais da cantora: YouTube, Facebook e Instagram/ @monicasangalo. A ideia é reunir canções autorais e releituras que foram eternizadas na memória da cultura baiana e brasileira. O encontro terá histórias, conversas, opiniões e muita música, entre a Madame, como é conhecida Mônica, e o Capitão, como chamam o cantor e compositor Gerônimo. No repertório, músicas clássicas como É D’Oxum, Agradecer e Abraçar (gravada por Maria Bethânia), Súplica, Samba da Vizinha e Beijo, além de homenagens a outros compositores baianos e nacionais. O projeto tem apoio da Companhia de Gás da Bahia, Bahiagás, e Governo do Estado da Bahia.









TUM-TUM-TUM*

1 . Lazzo Matumbi é o próximo convidado da série de lives que Ed Motta vem realizando em seu perfil no Instagram (@edmotta), no dia 06, às 19h. No encontro, eles irão transitar entre a música e a palavra, com canjas e histórias dos 40 anos de carreira de Lazzo, que foram celebrados recentemente com o lançamento do

álbum ÀJÒ.

2. O cantor Thiago Arancam volta a Salvador com o novo espetáculo Magico Amore, que traz uma mistura do clássico e do popular contemporâneo, com mais romantismo, músicas inéditas e grandes sucessos. O show acontece dia 19 de dezembro, às 19h, na Concha Acústica do TCA. O nome da turnê é uma referência à composição Magico Amore, do italiano Eddie Oliva, amigo de Arancam.

3. Fotógrafo e estudante de design pela Unifacs, Jader Gonçalves está fazendo um documentário com nove capítulos sobre Sarajane, que também é sua prima. São registros pessoais de dois shows realizados em 2019 e 2020. Os episódios variam de 2 min a 6 min, num total de 36 minutos. E serão exibidos no https:// youtube.com/user/hojejader.





Culinária Musical no Dia de Santa Bárbara

A última edição do Culinária Musical de 2021 será em homenagem a Santa Bárbara, sábado, e vai ocupar a Casa do Benin, no Pelourinho, a partir das 12h. O almoço é Moqueca de Carne e terá shows da cantora Denise Correia e banda Naveia da Nega, com participação de Cal Ribeiro. E mais: performance teatral de Lene Nascimento e Davi Nascimento e desfile de estampas de Santa Bárbara com a Mada Negrif.