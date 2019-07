Os mais vendidos da América Latina

Prestes a mudar de geração, o Chevrolet Onix foi o modelo mais vendido na América Latina entre janeiro e maio. No total, neste mercado que abrange da Argentina até o México, o hatch da Chevrolet teve 110.708 unidades emplacadas em cinco meses, um crescimento de 17,2% em relação ao mesmo período do ano passado. O Ford Ka, que é produzido na Bahia para atender a todos esses países, ficou em segundo com 68.735 exemplares, queda de 4,4%, e a Toyota Hilux fechou o período em terceiro com 53.878 unidades, queda de 3,9%. O Volkswagen Gol ficou em quarto (47.867), caiu 10,8% em relação ao ano anterior, e o Nissan Versa (46.756) em quinto, retração de 13,9%. Da sexta à décima posição ficaram: Hyundai HB20 (45.741), Renault Kwid (43.030), Chevrolet Prisma (41.903), Nissan Kicks (35.813) e Renault Sandero (35.759). Em forte crise econômica, o mercado argentino é um dos principais responsáveis pela queda das vendas na região. Para este ano, a consultoria automotiva Focus2Move acredita que o mercado automotivo na América Latina cresça 1,7% e projeta 2,4% para 2020.

A Toyota Hilux foi a única picape entre os dez veículos mais vendidos de janeiro e maio (Foto: Betto Jr/CORREIO)

VENDAS GLOBAIS

O balanço mundial, que até então só contabiliza de janeiro até abril, aponta o Toyota Corolla como o mais vendido. Globalmente o modelo japonês somou nesses quatro meses 377.341 unidades, incluindo a nova geração (foto), que chegará no Brasil nos próximos meses. A segunda posição ficou com as picapes da Série F da Ford com 338.446 exemplares e a terceira com o Honda Civic com 266.101 carros. Da quarta até a décima posição ficaram: Toyota Rav4 (263.099), Honda CR-V (245.216),

Volkswagen Golf (234.696), VW Tiguan (232.903), Toyota Camry (222.531), VW Polo (218.526) e as picapes Ram (197.038).

"Hoje temos uma invasão de veículos brasileiros. Portanto, é melhor ter uma invasão de carros europeus, que são melhores, têm maior qualidade e podem até ser mais baratos", Cristiano Rattazzi, Presidente da FCA Argentina, ao comentar no jornal La Nación, o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia.

(Foto: Toyota)

S60 EM AGOSTO

A Volvo Cars confirmou que a nova geração do S60 chegará ao país em agosto. A marca sueca irá importar o sedã de luxo dos Estados Unidos em quatro versões e os interessados já podem fazer uma reserva. O carro é recheado de novas tecnologias, como o inovador City Safety, composto por um sistema de freio automático e assistente de direção, que tem o objetivo de evitar colisões com manobras evasivas e na frenagem com aproximação de carros no sentido contrário. A versão T4 Momentum vai oferecer 190 cv de potência, a T5 Inscription 254 cv e as híbridas T8 R-Design e Polestar 407 cv. Os preços para pré-compra são: T4 Momentum (R$ 195.950), T5 Inscription (R$ 229.950), T8 R-Design (R$ 269.950) e T8 Polestar (ainda sem preço divulgado).

(Foto: Volvo)

SEGURO ACESSÍVEL

A Confederação Nacional das Seguradoras estima que o Brasil ainda tenha 70% da sua frota de veículos sem qualquer tipo de cobertura de seguro. Na Bahia, que tem 900 mil automóveis em circulação, a oitava maior frota do país, a solução encontrada pela Azul Seguro foi aumentar a oferta do Auto Leve, que no último ano cresceu 78% no estado. Simplificado, esse produto pode ser aplicado desde veículos zero-quilômetro a até com 25 anos de uso, com importância segurada de até R$ 80 mil. A cobertura básica cobre colisão, incêndio, roubo, furto e cobertura contra terceiros.