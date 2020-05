Os motivos para o 'feriadão' e a volta dos drive-ins

Assim como aconteceu em São Paulo nesta semana, Salvador e algumas cidades da região metropolitana terão um feriadão a partir do início da semana que vem, com a antecipação dos dias de São João, Independência da Bahia e Nossa Senhora da Conceição da Praia. Neste episódio, você saberá o que prefeitura de Salvador e governo na Bahia buscam com essa medida. Além disso, contamos uma novidade que pode desembarcar em Salvador brevemente. Ouça:

