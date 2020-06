Os planos de saúde estão renegociando valores por conta da pandemia?

Há algum tipo de negociação que pode ser feita para reduzir a mensalidade dos planos de saúde neste momento? Marcos Oliveira

Olá Marcos. A Agência Nacional de Saúde (ANS), instituiu um programa de apoio às operadoras de saúde, liberando 15 bilhões de reais das reservas técnicas das companhias, para serem utilizados para pagamento de prestadores, suporte aos associados, dentre outros. Como contrapartida, a ANS solicita que as operadoras não suspendam o atendimento aos segurados que estiverem em atraso com seus pagamentos, assim como não cancelem o contrato de quem estiver nessa mesma situação. Apenas nove operadoras aderiram a esse plano, menos de 1% do setor, nenhuma das grandes estão no programa. Vale destacar, Marcos, que está existindo negociações pontuais realizadas pelas operadoras a partir da demanda de seus clientes, portanto, ainda que não tenha nada institucional, as empresas estão analisando pontualmente cada caso.





Gostaria de uma explicação sobre o Brasilprev, ela é a melhor aplicação? Luiz Carlos Freire

Olá Luiz. A Previdência Privada é um tipo de investimento utilizado normalmente para aplicações de longo prazo, e com o objetivo de aposentadoria. O Brasilprev oferece vários tipos de Fundo de Previdência, podendo escolher o que mais se adeque aos seus projetos, contudo, é importante observar a rentabilidade, costumam ser baixas por se tratar de produto de renda fixa, e verificar, também, as taxas cobradas para não ter custos muito elevados. O ideal é realizar uma pesquisa buscando fundos de outras instituições, inclusive corretoras, e comparar as taxas e a rentabilidade. Além disso, tenha uma atenção especial para a composição do papel, é comum encontrar fundos de previdência com composição mista, com parte a aplicação em renda variável. Isso pode ser bom, mas é arriscado, portanto, fique atento e faça a melhor escolha para seu investimento.





