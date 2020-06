Os planos para retomada das aulas nas universidades da Bahia

Se tem um setor que ainda não tem ideia de quando e como voltará às atividades, esse é o de ensino superior. No dia 18, os alunos das universidades públicas completam três meses sem aulas.

No meio da incerteza, a UNEB trouxe um norte: apresentou um documento com exigências sanitárias a serem seguidas. Esse protocolo servirá como um guia para que a universidade faça as adaptações e planeje seu retorno de forma segura.

A universidade pública pode oferecer aulas pela internet? Será que ela tem condições de oferecer higiene ideal para os alunos?

Ouvimos também as universidades particulares, que já possuem um protocolo elaborado e em negociação com a Prefeitura de Salvador.

