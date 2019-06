Os robôs de investimento são confiáveis?

Como aplicar nos robôs de investimentos? Eles são confiáveis? Maurício Veiga

Olá Mauricio. Os robôs de investimento são uma nova modalidade de fazer investimentos no mercado financeiro, por conceito, é “um algoritmo que é executado por meio de uma plataforma, capaz de realizar investimentos automaticamente”. Portanto, ao escolher investir com robôs de investimentos, está buscando alternativa que vai proporcionar duas coisas muito valiosas: economia de tempo e otimização dos investimentos. A partir dos parâmetros informados, os robôs escolhem os melhores investimentos para você. Para aplicar precisa escolher um robô, dentre as opções disponíveis no mercado, e se cadastrar criando os parâmetros para que a máquina faça o trabalho de forma eficiente. No que se refere à confiabilidade, existem alguns que são confiáveis, mas é óbvio que não estão isentos de erros, não esqueçamos que estamos falando de máquinas e possuem seu nível de fragilidade. Os mais confiáveis robôs do mercado são a Vérios, Warren, Smarttbot e outros.





Pra mim é sempre difícil cortar alguma coisa do orçamento, porque eu acho que tudo é importante. Como fazer isso da forma correta, Edísio? O que avaliar, na verdade? Anônimo

Olá Anônimo. Sair da zona de conforto é sempre difícil, em qualquer circunstância, não é diferente com o orçamento doméstico. O fato de estar com as finanças desalinhadas de seu propósito de vida, é uma importante razão para refletir sobre atos e fatos que podem estar interferindo na sua organização financeira. Uma das tarefas mais difíceis do processo de reorganização financeira é exatamente a mudança de hábitos, que inclui a reorganização da qualidade dos gastos, eliminando despesas que não são tão essenciais em detrimento de um futuro mais equilibrado do ponto de vista financeiro. A forma de conseguir construir em sua mente pensamentos positivos que ajudem nesse processo de mudança, é definir qual sua prioridade de vida: consumir muito sem controle, satisfazendo aos desejos de momento em troca da tensão e da angústia de uma vida financeira desequilibrada; ou, concentrar energias para passar por um momento de arrocho financeiro em detrimento da construção de uma vida livre e equilibrada financeiramente? É uma questão de escolha. Após essa avaliação, ajuste seus gastos de forma a sobrar um pouquinho todo mês e comece a construir sua independência financeira.





Estou juntando um dinheiro para comprar um apartamento, mas mantenho essa reserva na poupança. Onde aplicar para render mais, sem que eu corra o risco de perder dinheiro? Ana Maria Souza

Olá Ana. Considerando que seu investimento tem um propósito bem definido, que é a compra de um imóvel, não é recomendando investir em nenhum produto de renda variável, pois o risco e desproporcional ao seu objetivo. A caderneta de poupança também não é a opção mais adequada, considerando que o rendimento é muito pequeno. Para otimizar seus ganhos sem elevar o risco, o ideal é buscar opções de títulos públicos, como Tesouro Selic, por exemplo, ou aplicações em CDBs ou letras de crédito. São produtos de renda fixa que oferecem uma rentabilidade melhor que a poupança, com mesmo nível de risco. Isso vai assegurar um ganho melhor, preservando seu dinheiro até o momento da compra do imóvel.