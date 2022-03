OSID entrega Selo Empresa Irmã para a Braskem

A Braskem recebeu o Selo Empresa Irmã das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), na categoria diamante, em reconhecimento por suas ações de apoio ao trabalho da instituição. O anúncio ocorreu nesta quinta-feira, 31, durante cerimônia no Centro Educacional Santo Antônio (CESA), em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), que contou com a participação da superintendente da OSID Maria Rita Pontes e da gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, Magnólia Borges.

Recentemente, a Braskem doou mais de R$ 370 mil para reforma do Núcleo de Apoio Psicossocial (NAP) e adoção de três turmas do ensino fundamental do CESA.

Essa é a 13ª vez que a Braskem é homenageada nas 15 edições do selo, que também foi entregue para outras empresas. Recebem a condecoração, parceiros que apoiam uma ou mais ações da OSID, por meio do patrocínio de um projeto social da instituição, promoção de campanha ou evento em prol das Obras Sociais, doação de bens, serviços ou recursos financeiros e aquisição dos Panetones Santa Dulce.

Desde 2008, a Braskem promove inúmeras ações em prol das Obras Sociais, incluindo doação de cestas básicas, kits de higiene e outros materiais, apoio financeiro para projetos da instituição, compra de panetones e promoção de campanha interna para sensibilizar os integrantes da empresa a se tornarem doadores. Em 2020, a indústria intensificou as iniciativas, ajudando a OSID no enfrentamento da pandemia.