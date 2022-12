Osid inaugura loja no bairro de Roma que beneficiará 900 jovens em Simões Filho

Fiéis em peregrinação pelo caminho da fé de Santa Dulce ou pessoas tão somente interessadas em fazer uma compra solidária ganharam um novo ponto de encontro em Salvador. Isso porque, na manhã desta terça-feira (6), as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) inauguraram a nova loja Dulce Sabor. Fruto de doações, o espaço fica localizado em frente ao Complexo Santuário Santa Dulce dos Pobres, no bairro de Roma, e conta com produtos da Panificação Santa Dulce para agradar o paladar daqueles que não dispensam o prazer de uma boa guloseima.

Com um leque de opções de pães e panetones, a loja ainda possui itens exclusivos para a capital baiana e terá 100% da sua renda revertida para ajudar na manutenção do Centro Educacional Santo Antônio (CESA) em Simões Filho, que nasceu como um orfanato no qual a freira baiana abrigava crianças sem referência familiar. Em 1994, o CESA tornou-se uma escola em tempo integral, com foco na qualidade do Ensino Básico. Hoje, honrando o legado de Santa Dulce, o local acolhe mais de 900 jovens em situação de vulnerabilidade social.

Segundo Daniel Reis, gerente do Centro de Panificação Santa Dulce, a escolha da loja de Salvador para auxiliar na continuidade dessa missão foi feita pensando-se na possibilidade de atração de um público maior. “É uma loja que, além de atender ao público local, atende o turismo religioso. Tem muitos turistas que circulam nessa região, então com certeza a loja vai gerar bons frutos e resultados para as Obras Sociais Irmã Dulce”, estimou.

Animado para conhecer o novo estabelecimento, o eletricista Uilton Faustino, 56, saiu do bairro do Lobato somente para conferir a inauguração prevista para acontecer às 11h. Adiantado, ele ficou na fila por duas horas para conseguir comprar um panetone para sua vizinha e comemorou a proposta da Dulce Sabor. “Gostei da loja. Eu acho muito importante que minha compra vai ajudar alguém que esteja precisando e, aqui, eu já sei da qualidade do produto”, afirmou.

No local antes mesmo de Uilton chegar, a aposentada Neuzi dos Santos, 61, tinha acabado de voltar do médico quando achou a fachada da loja bonita e decidiu ficar no aguardo da abertura. Desde às 8h na fila, ela conta que não se arrepende da espera porque conseguiu comprar tudo que queria.

“Comprei panetone, uns docinhos e algumas broas, é claro. É mais gratificante ainda comprar sabendo que o dinheiro vai ajudar um projeto tão importante, porque junta o útil com o agradável. Tenho o prazer de comer uma coisa boa e saber que vou estar ajudando”, reiterou.

Devota de Santa Dulce, Neuzi ainda destacou a importância da OSID, que é mantida com arrecadação de recursos e vista pela aposentada como uma boa oportunidade para pessoas carentes conseguirem atendimento médico. Igualmente dependente de doações, a Dulce Sabor contou com o apoio das mais diversas empresas, sendo uma delas a que a administradora Lydia Marback, 52, trabalha e ficou sabendo da inauguração.

“Comprei horrores e ainda vou lá de novo com minha família para poder comprar mais. Gosto muito do pão integral, do pão de forma e do panetone também. O que podemos ajudar, acho que vale a pena porque são produtos de qualidade e para um fim fantástico. Eu fiquei encantada com a lojinha e sei que vai ser um sucesso”, projetou.

A administradora ainda elogiou a estrutura e apostou que a loja se tornará uma parada obrigatória no bairro de Roma. “Acho que eles vão aumentar bastante o faturamento. Ficou muito bonita, em um ponto muito bom. Isso vai ajudar muito ao hospital para a receber contribuições de turistas e até do povo de modo geral. Hoje mesmo estava cheio, [tinha] muita gente entrando e adquirindo os produtos”, apontou.

Serviço

O que: Loja Dulce Sabor

Funcionamento: Todos os dias, das 7h às 18h

Onde: Em frente ao Complexo Santuário Santa Dulce dos Pobres, no bairro de Roma, em Salvador

Endereço: Avenida Dendezeiros do Bonfim, 161

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo