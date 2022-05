Ossada de 265ª vítima é identificada em Brumadinho

A ossada de mais uma vítima do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, foi identificada pela Polícia Civil de Minas Gerais, na manhã desta terça (3).

Encontrada pelo Corpo de Bombeiros ontem, a ossada era do engenheiro de produção Luís Felipe Alves, de 30 anos. Felipe era funcionário da Vale e trabalhava em Brumadinho há três meses na época da tragédia, em 25 de janeiro de 2019.

A identificação aconteceu através da arcada dentária. É a 265ª vítima encontrada e identificada desde o dia do rompimento da barragem. As buscas continuam, uma vez que cinco pessoas ainda estão desaparecidas.

"A maior operação de busca e salvamento da história permanece, graças ao incansável trabalho dos bombeiros militares, apresentando resultados importantes que objetivam o conforto das famílias", diz comunicado da corporação.

A Vale enfrenta um processo movido pelo órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos, que acusa a empresa de ter mentido para investidores sobre as condições de segurança das próprias barragens, dentre elas a de Brumadinho.