Osvaldo compara trabalho de João Burse ao de Rogério Ceni

Um dos nove jogadores contratados pelo Vitória para a temporada 2023, o atacante Osvaldo foi apresentado oficialmente na Toca do Leão nesta sexta-feira (16). O jogador de 35 anos recebeu do presidente do clube, Fábio Mota, a camisa 7 rubro-negra e falou sobre a responsabilidade de a vestir.

"Tô muito feliz de poder vestir essa camisa tão pesada do nosso futebol brasileiro. Já joguei em equipes de muita tradição, de massa. Existe cobrança e ela tem que existir sempre, tanto para os mais experientes como para os mais novos. Assim a gente vai todo mundo se cobrando para que o Vitória possa andar pra frente. Tenho certeza que vou ajudar muito a equipe do Vitória. Aos poucos os torcedores vão me conhecer e acreditar cada vez mais meu trabalho", projetou o jogador.

Osvaldo também falou sobre a pré-temporada e comparou o estilo de trabalho do técnico rubro-negro João Burse com o de Rogério Ceni, por quem foi treinado anteriormente.

"É um treinador jovem, que visa muito a parte tática, sempre buscando as aproximações dos atletas. Eu que peguei o Rogério Ceni lá atrás, a filosofia de trabalho é muito parecida. Até com o próprio Mozart que eu trabalhei no ano passado. Treinadores jovens, estudiosos e tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho junto com todos".

Osvaldo vai disputar a Série B do Brasileiro pelo segundo ano consecutivo. Na temporada 2022, ele defendeu o CSA. A equipe alagoana amargou o rebaixamento à terceira divisão. O atacante disputou 33 jogos do torneio, sendo 24 deles como titular.

"Depois de jogar 10 anos seguidos a Série A, acabei indo para o CSA e vou para aminha segunda Série B seguida. Eu já tinha jogado a Série B pelo Fortaleza em 2008, quando surgi bem para o futebol brasileiro. É muita pegada, muita correria. Na Série A o futebol é mais pensado e técnico. Tenho certeza que o Vitória vai fazer um grande ano. O Vitória vem muito forte para essa temporada", disse o jogador.

Na Série B, ele marcou apenas dois gols pelo CSA. Osvaldo avisou que o torcedor rubro-negro o verá mais como garçom do que goleador. "Sou um cara que, onde passei, dei muitas assistências. Não sou um cara artilheiro, de fazer muitos gols. Do meio para a frente, consigo me adaptar tanto na direita como na esquerda. Pela esquerda foi onde eu surgi bem no futebol, mas não tenho preferência quanto a lado de campo", avisou.