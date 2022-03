Outono Vibrante

Boas inspirações na moda aparecerem em qualquer estação. Dá uma olhada na campanha de Outono 22 da Coca Cola Jeans. Ela revela que a coleção terá muita cor, modelagens confortáveis e aquele toque esportivo. Mas a dica que quero enfantizar é a do look com moletom largo em tom candy usado com o saião floral. A mistura criativa da estética feminina da saia com a peça sportwear totalmente agênero é pura informação de moda. E olhos atentos também para a sandália pesada de cordas com meia preta, ótima proposta para quem curte um visual urbano e atual.

Beeem 2000



Não tem jeito, quem viveu os anos 2000, em algum momento adotou a sandália plataforma. Esse modelo da Melissa, batizado de Free Flip Flop, ainda se destaca pela cor rosa, ideal para quem gosta de peças de efeito. Você leva para casa por R$ 219,9.





Old school



Se você flerta com uma certa nostalgia e curte peças de moda que brinquem com essa vibe, olhos abertos para esse boné que volta aos anos 70, mas especificamente ao ano de 1973. A presença de listras no acessório, ainda intensifica mais esse mood. Onde achar? Lojas da Renner( lojasrenner.com.br). Custa R$ 69,9





POP

Que tal um copo divertido da Coca Cola para cumprir muitos papéis em sua casa? Esse, garimpado na Tok & Stok (tokstok.com.br), vai muito além da mesa. Se ele pode ser ideal para tomar um refrigerante ou mesmo um suco, também fica cool para colocar canetas no escritório ou mesmo guardanapos na hora da refeição. A pegada pop traz humor e muita bossa ao decor. Preço: R$ 32,9.





O achado

Uma pochete bem pensada é aquela peça perfeita para te acompanhar em muitas ocasiões e combinar com produções das mais variadas com aquele toque esportivo. O vixe amou esse modelito da Champion, arrematada no e-commerce da Free Lace (freelace.com.br) por R$ 219,9.





Cores e Amores

Um brinco bafônico e com um shape de impacto ressignifica de imediato o visu. Rolou sentimento essa ideia? Então se prepara para se apaixonar por esse modelo em miçangas, à venda na lojinha virtual da Bela Bijuterias (belabijuterias.com.br) que ainda é amigo do bolso, sai por R$24,97.