Outubro Rosa: Campanha trará orientações gratuitas de prevenção ao câncer de mama

A Clínica da Mulher - Anna Paola Noya Gatto, em parceria com o Shopping Barra, trará, entre os dias 1° e 15 de outubro, a campanha “Eu Amo Viver” em um stand montado no local. Com informações sobre principais sintomas, passo a passo para o autoexame das mamas e todo tipo de orientação que contribua para a prevenção, detecção e diagnóstico do câncer de mama, a ação abre o Outubro Rosa em Salvador, movimento internacional de conscientização para a detecção precoce à doença.

Médicas mastologistas, estudantes de medicina e profissionais de saúde estarão a postos para conversar sobre o câncer de mama, chamando atenção para os fatores de risco que podem contribuir para o seu aparecimento e os principais sintomas, ensinando a fazer o autoexame das mamas, e sobretudo, explicando sobre a importância do diagnóstico precoce, fator que pode aumentar muito as chances de cura.

O stand funcionará no piso L3 Sul, próximo às Lojas Americanas, de segunda a sábado das 9h às 22h, e aos domingos de 12h às 20h. Além da presença das equipes de saúde, haverá também oferta de cartilhas informativas e distribuição de brindes.