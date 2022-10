Outubro Rosa Pet oferece prevenção contra câncer de mama para cães e gatos

Quando se fala em Outubro Rosa e câncer de mama, a tendência é automaticamente pensar nas mulheres. O que muita gente não sabe é que a doença afeta não apenas os seres humanos - inclusive homens - como também qualquer mamífero, incluindo cães e gatos.

Para conscientizar os tutores sobre a questão, diversas ações estão sendo promovidas. O objetivo do outubro rosa pet é semelhante ao humano: prevenção e diagnóstico precoce.

A partir desta segunda-feira (10) a Unifacs oferece um serviço de triagem de câncer de mama e orientação para quem tem bichinho de estimação. Os atendimentos acontecem até 28 de outubro, na Clínica Veterinária (Clivet), localizada na avenida Jorge Amado, na Boca do Rio, em Salvador.

A trigam é realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Entre os dias 10 e 15 de outubro, a ação também será realizada no Salvador Shopping, na loja Mundo Pet (G1), das 13h às 19h. É necessário fazer um agendamento prévio através do WhatsApp (71) 3203-2649, onde outras informações também podem ser obtidas.

Além disso, a Diretoria de Proteção Animal (Dipa), vinculada à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), vai promover no dia 29 deste mês o Outubro Rosa Pet. A ação será realizada no Parque da Cidade, no Itaigara, e em outro local e horário a serem divulgados em breve.

A iniciativa é uma edição especial do Castramóvel, serviço municipal itinerante de castração de cães e gatos, e tem como intuito promover a conscientização dos tutores sobre a importância de cuidar das cadelas e gatas no que diz respeito à doença. Na ocasião, o agendamento será presencial, por ordem de chegada.

Importância das ações

Coordenadora da Clivet Unifacs, professora Simone Freitas explica que, na ação realizada pela universidade, os tutores vão poder aprender a verificar se há alguma alteração nas glândulas mamárias dos pets. "Esse tipo de iniciativa é muito importante, pois é imprescindível que o tutor faça o que chamamos de ‘toque amigo’, um exame das mamas a procura de qualquer nódulo ou aumento de volume mamário", afirma a professora.

Ela diz ainda que, além do toque amigo, outra medida essencial é evitar o uso de injeções anticoncepcionais, já que esses métodos aumentam consideravelmente as chances de as cadelas e as gatas desenvolverem câncer de mama e outros distúrbios. Ainda de acordo com a especialista, a melhor forma de prevenção é a castração entre o primeiro e segundo cio ou após completar um ano de idade, o que diminui a chance de desenvolver esse tipo de câncer.

Segundo a diretora da Dipa, Michele Holanda, dados do Conselho Federal de Medicina Veterinária apontam que a incidência de câncer de mama em cadelas é de 45% e, nas gatas, de 30%. “Por isso, aproveitamos o Outubro Rosa para lembrar da necessidade da castração das fêmeas, que ajuda não só no controle populacional, mas previne doenças. É a melhor escolha”.



A gestora ainda ressalta que a prevenção ajuda em uma melhor qualidade de vida dos animais, até porque o câncer de mama, assim como nos humanos, acomete os machos também. “Precisamos pensar no bem-estar dos animais. O que pudermos prevenir, a Diretoria Animal estará à frente, evitando novos casos”, declara.

Sintomas

Identificar os sinais clínicos dos tumores nas cadelas e gatas é importante para evitar que a doença se desenvolva rapidamente e se espalhe. O primeiro sinal do câncer de mama, normalmente, é o surgimento de nódulos (únicos ou múltiplos) nas mamas. Também podem aparecer feridas na mama ou ao redor da pele.

As cadelas e gatas também podem sofrer com dores, inchaço e aumento das mamas e secreções. Ao identificar alguns desses sintomas, o pet deve ser levado imediatamente a um veterinário. "A visita frequente ao veterinário é outra medida essencial. O olhar do profissional pode ajudar no diagnóstico precoce da doença, o que possibilita o melhor resultado do tratamento, maior chance de cura e recuperação", completa Simone Freitas.